Chi è Linda Mauri, concorrente de La Caserma: età, fidanzato – VIDEO

Ecco tutto quello che sappiamo sulla bellissima concorrente che si metterà in gioco nel nuovo docu-reality di Rai 1.

Il nome di Linda Mauri è stato annunciato da poco, eppure è già ricercatissimo.

Si tratta della 23enne tra i protagonisti del nuovo docu-reality di Rai 1, La Caserma. Scopriamo tutto su di lei!

Chi è Linda Mauri

Nasce nel 1998 a Nova Milanese, in provincia di Monza, e ha quindi 23 anni.

Il suo nome diventa noto quando viene annunciata come nuova concorrente della prima edizione del docu-reality di Rai 1, La Caserma.

Nel video di presentazione, Linda si è descritta come una giovane dalla forte passione per lo sport in particolare per l‘acrobatica aerea e la pole dance.

Dopo il diploma di maturità, si è iscritta all’Università.

Linda è già un’influencer su Instagram e mostra di avere le doti adatte per essere un’indossatrice.

Tra i suoi sogni, c’è quello di diventare una modella professionista.

Vita privata e curiosità

Non si conoscono molte informazioni relative a Linda Mauri, in quanto non si tratta, per il momento, di un personaggio famoso nel mondo dello spettacolo.

Per conoscere qualche dettaglio in più su di lei, bisognerà attendere almeno che inizi il suo percorso a La Caserma.

Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito di 18mila followers, già tanti per non essere ancora famosa in tv.

Non si sa nulla, invece, in merito alla sua vita sentimentale. Si presume che la ragazza non abbia un fidanzato, visto che non c’è traccia di nessun uomo al suo fianco sui social.