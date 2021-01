Chi è Lidia Bastianich, la chef presto su TV8 con un talent culinario

Tutto quello che sappiamo sulla madre di Joe Bastianich: dall’infanzia al successo fino ad arrivare alla vita privata.

I fan di Lidia Bastianich sono in trepidante attesa per la messa in onda di Family Food Fight Italia.

Il talent show culinario, con protagonista l’amatissima chef, verrà trasmesso a partire da oggi, domenica 10 gennaio 2021, su TV8, in prima serata.

Nell’attesa che lo show inizi, scopriamo tutto su Lidia Bastianich, la nota chef e madre dell’ex giudice di MasterChef, Joe Bastianich.

Chi è Lidia Bastianich

Lidia Matticchio nasce a Pola, il 21 febbraio del 1947. Si trasferisce a Trieste con la famiglia, dopo di che negli Stati Uniti nel 1958.

Negli USA si specializza in cucina italiana e italoamericana e apre numerosi locali, tra cui il Buonavia nel Queens, Villa Secondo e Felidia.

Successivamente, scriverà anche libri di cucina e condurrà programmi televisivi.

Sarà ospite delle versioni americana e italiana di MasterChef e giudice di Junior MasterChef Italia.

Nel 2020 partecipa ai 100per100 Italian Talks dove espone la sua opinione sull’export agroalimentare Made in Italy nel periodo pandemico.

Nel 2021, su TV8, va invece in onda Family Food Fight Italia, il talent show culinario dove, assieme ad Antonino Cannavacciuolo e a Joe Bastianich, giudica i piatti di sei nuclei familiari.

Oggi, Lidia possiede, assieme ai figli, sei ristoranti e due aziende vinicole.

Vita privata e curiosità

Nel 1966 sposa Felice Bastianich, da cui poi divorzia nel 1997. La coppia ha avuto due figli: Tanya Bastianich e Joseph Bastianich, meglio conosciuto in Italia come Joe.

La passione per la cucina è stata trasmessa a Lidia dalla donna, con la quale era solita trascorrere le giornate negli USA.

Grazie a lei, ha imparato le principali ricette della cucina italiana, che hanno subito le contaminazioni croate e dell’Italia di confine.

La Bastianich ha cucinato per numerosi personaggi famosi: Da Papa Ratzinger a Papa Francesco, fino ad arrivare a Sophia Loren.