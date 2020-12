Chi è La Rappresentante di Lista, la band musicale che andrà a Sanremo 2021

Chi sono Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina: biografia della band che andrà a Sanremo 2021, La Rappresentante di Lista.

Una band musicale formatasi nel 2011, La Rappresentante di Lista, appartiene alla rosa di concorrenti del Festival di Sanremo 2021.

Chi è La Rappresentante di Lista: carriera e curiosità sul duo musicale formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina.

Chi è La Rappresentante di Lista

La band musicale formata dalla splendida voce di Veronica Lucchesi e dallo strumentista Dario Mangiaracina si è formata quasi 10 anni, negli anni si sono aggiunti altri artisti musicali alla band ma loro due rimangono il fulcro.

Negli ultimi anni hanno riscosso un ottimo successo nell’ambito musicale, proprio per questo motivo sono stati scelti come ospiti del Festival di Sanremo 2020. Dopo esser stati ospiti l’anno scorso, quest’anno La Rappresentante di Lista sarà una band concorrente di Sanremo 2021.

La voce della band, Veronica, è nata a Viareggio mentre Dario, lo strumentista è di Palermo. Dieci anni fa si sono incontrati a Valledomo e durante le prove di un’esibizione hanno deciso di fondare un gruppo.

Il nome scelto deriva da un’idea di Veronica: la voce di La Rappresentante di Lista si era iscritta per l’appunto come rappresentante di lista per il referendum sull’energia nucleare del 2011.

Al momento la band non è più solo un duo musicale, si sono aggiunti Erika Lucchesi, Enrico lupi che suona pianoforte e tromba, Marta Cannuscio che canta e suna la batteria e Roberto Calabrese.

Veronica e Dario sono figli del teatro prima di essere figli della musica:

il teatro ti salva e ti aiuta.

Entrambi hanno dichiarato che il teatro può essere paragonato ad una seconda lingua che impari a parlare da piccolo, in qualche modo nella vita e in diversi contesti tornerà a galla e ti sarà di grande aiuto perché è una carta in più. Il teatro per loro è anche un’estrema cura al dettaglio che può essere applicata in molte altre discipline come ad esempio la musica.

La carriera musicale

Il primo album musicale di La Rappresentante di Lista è uscito nel 2014, intitolato ‘(per la) Via di casa’: ricco di folklore ed emozioni racchiuse in canzoni in diverse lingue e anche due in lingua tedesca.

Nel medesimo anno è arrivata un’importante candidatura per le targhe Tenco come miglior disco d’esordio e hanno partecipato anche al Festival Musicultura. Nel dicembre del 2015 il nuovo album, Bu Bu Sad, li ha resi famosi portandoli in tour per tutta l’Italia.

Due anni fa l’album intitolato Go Go Diva ha sancito la collaborazione della band con altri artisti musicale importanti come Dimartino e Truppi.

Dopo esser stati ospiti a Sanremo l’anno scorso quest’anno vi parteciperanno come concorrenti: La Rappresentante di Lista è tra i Big 26 del Festival di Sanremo 2021.

La band ha anche partecipato alla 2 stagione della serie tv Il cacciatore, in onda sulla Rai: La Rappresentante di Lista interpreta il ruolo del gruppo musicale di Maria, una cantante palermitana del ’96.

Altre curiosità su di loro

Veronica Lucchesi è bravissima in lingue, parla molto bene sia il tedesco che l’inglese ed è un’artista a 360°: ama danzare e ballare hip hop, pratica kung fu, shaolin e pugilato. Durante le performance canore e musicali Veronica si diletta ad usare strumenti finti durante l’esibizione, dei veri e propri strumenti giocattolo.

Dario invece è particolarmente attaccato al teatro, tanto da dichiarare che la finzione recitata sul palcoscenico è il maggior strumento portatore di verità.