Conoscete la moglie di Antonino Cannavacciulo? E’ una donna in carriera. Scopriamo chi è la donna che ha conquistato il cuore dello chef.

Antonino Cannavacciulo è uno degli chef più noti e apprezzati dal pubblico italiano, e che ha esordito sul piccolo schermo nelle vesti di giudice nella nota competizione culinaria Masterchef, ove ha conquistato tutti con la sua professionalità e simpatia.

Come è noto di recente ha aperto in Piazza Motta a Orta San Giulio, in Provincia di Novata, ”Il banco di Cannavacciuolo”, che, come si legge su ”Gambero Rosso” rappresenta il ”primo shop indipendente firmato dallo Chef”.

Nello store Antonino Cannavacciulo, ha intenzione di proporre al suo pubblico tutti i sapori della sua infanzia, offrendo alla clientela una vasta gamma di prodotti tra prodotti di pasticceria, ”specialità di street food di ispirazione campana, gelato artigianale” e tanto altro ancora.

Quanto alla sua vita privata, al suo fianco c’è una bellissima donna di successo, voi la conoscete? Scopriamo tutto su di lei.

Chi è la moglie di Antonino Cannavacciulo

Classe 1976, è nata ad Omegna sul Lago D’Orta ed è una piemontese DOC. Il suo nome è Cinzia Primatesta ed è una nota imprenditrice manageriale, figlia di due imprenditori specializzati nel settore della ristorazione e dell’hotellèrie.

Insieme da oltre 20 anni, la coppia è affiatata non solo nella sfera privata ma anche lavorativa. E’ proprio la donna, a supportare e indirizzare lo Chef di Villa Crespi nei suoi progetti imprenditoriali.

Tra i due secondo quanto rivelato dalla stessa Primatesta in un’intervista di qualche tempo fa, sarebbe stato colpo di fulmine:

“Toni venne a L’Approdo, sul Lago d’Orta, quando aveva circa 20 anni per fare una stagione di 3-4 mesi”

e ancora:

”Ci conoscemmo e qualcosa di speciale scoppiò in un istante. Dopo due anni, nel 1997, ci fidanzammo”

raccontò a Vanity Fair.

La coppia, sposata dal 1999, ha due figli Elisa nata nel 2007, e Andrea nato nel 2012, i quali appaiono spesso nei post su Instagram del noto Chef.