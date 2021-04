Chi è Katerina Ostroushko, la moglie di Paulo Fonseca: ecco come si sono conosciuti

Chi è Katerina Ostroushko, la moglie di Paulo Fonseca: ecco come si...

Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla moglie dell’allenatore della Roma e su come si sono incontrati anni fa.

Conosciamo tutti Paulo Fonseca, l’allenatore della Roma impegnato con la squadra italiana dal 2019.

Meno si sa della moglie, che, nonostante sia molto famosa in Ucraina, lo è molto di meno nel nostro Paese. Scopriamo tutto su di lei!

Chi è Katerina Ostroushko

Katerina Ostroushko è una nota presentatrice televisiva e conduttrice.

Ha anche ricoperto il ruolo di addetto capo dell’ufficio stampa di Rinat Akhmetov. Ha lavorato per Ukraine, il più grande gruppo editoriale del Paese dell’Ucraina, appunto.

Incontra quello che sarebbe diventato il suo futuro marito nel 2017 e, per evitare problemi diplomatici, ha smesso di lavorare.

Oggi è una moglie e una madre a tempo pieno. Di lei non si hanno molte informazioni proprio perché, dopo aver sposato l’allenatore, ha preferito mantenere un profilo basso per non creare problemi di nessun tipo.

Curiosi di scoprire come si sono conosciuti? E’ stato un colpo di fulmine!

Come ha incontrato Paulo Fonseca

Paulo Fonseca, ex giocatore di calcio portoghese, ora allenatore della Roma, e la moglie Katerina Ostroushko si sono incontrati nel 2017.

Si sono conosciuti mentre Paulo lavorava con lo Shakhtar. Tra i due è scattato immediatamente un vero e proprio colpo di fulmine, che ha portato alle nozze il 25 maggio del 2018, svoltesi sul lago di Como.

Dallo loro unione, è nato il piccolo Martin, al quale entrambi sono molto affezionati