Juliana Moreira nasce il 15 aprile 1982, San Paolo, in Brasile dove debutta negli anni Novanta come showgirl sulla televisione brasiliana.

Ma non è l’unica professione della Moreira, che nel contempo in Brasile lavora anche come indossatrice.

Juliana Moreira gli inizi della carriera

In Italia Juliana approda nel 2005, dove svolge la sua carriera come modella, ma è nel 2006 che raggiunge il vero successo e il trampolino di lancio glielo offre canale 5.

Qui è al fianco di Teo Mammuccari, per condurre lo show Cultura moderna.

La showgirl resta in Mediaset e dal 2007 la vediamo presente in Paperissima, e del programma diventa conduttrice principale nelle stagioni 2008-2009 per le edizioni Paperissima Sprint, e poi in seguito dal 2013 al 2017.

Nel 2010 la brasiliana conduce “Matricole & Meteore” su Italia 1 insieme a Nicola Savino.

Inoltre partecipa come concorrente fissa nello stesso anno a “Fenomenal”, lo show condotto da Teo Mammuccari.

Nel 2015 ha avuto una breve parentesi in Rai, partecipando al programma “Si può fare!” condotto da Carlo Conti e di recente ha partecipato a una puntata di Affari tuoi.

Juliana Moreira, marito e figli: i suoi amori più grandi

Sentimentalmente legata a Edoardo Stoppa, inviato fino al 2019 per “Striscia la notizia”. la coppia ha avuto due figli.

Gli amori della sua vita sono, oltre al marito Edoardo, una stupenda bimba, Lua Sophie, nata nel luglio 2011 ed un maschietto, Sol Gabriel, nato nell’agosto del 2016.

Nel 2017 Juliana ed Edoardo sono finalmente convolati a nozze e la notizia ha commosso tutti i fan della coppia.

Juliana Moreira a Games of Games – Gioco Loco

Juliana Moreira è stata anche ospite di numerosi programmi tv tra cui Game of Games – Gioco loco, condotto da Simona Ventura.

Insieme alla showgirl brasiliana tanti ospiti come il pallanuotista Amaurys Perez, la modella Sara Croce, il comico Omar Fantini e gli youtubers conosciuti come i “The Show” (Alessio e Alessandro).