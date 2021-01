Ha i capelli biondi e gli occhi verdi e un sorriso che conquista ogni sguardo intorno a sé. L’avete riconosciuta? Si chiama Jolanda Fanti…

L’abbiamo vista spesso in foto con Irama, stretta al suo fianco. Il cantante non si è fidanzato – per quel che sappiamo. Nelle immagini che lo vedono in compagnia di questa bella bionda che potete ammirare in foto, c’è semplicemente sua sorella.

Si tratta di Jolanda Fanti, sorella di Filippo Maria Fanti (in arte Irama), il quale ha sempre parlato bene della sua famiglia, che gli ha dato sempre tanto affetto, anche se non molte possibilità economiche per sostenere studi di canto e musica.

Scopriamo insieme qualche curiosità sulla giovane, che è stata anche ospite di Amici di Maria De Filippi, in occasione di un serale.

Chi è Jolanda Fanti?

Jolanda Fanti è cresciuta – insieme ad Irama e al resto della sua famiglia – nella città di Monza, in Lombardia, dove si trasferirono da piccoli.

“Non sono cresciuto in una famiglia con tanti soldi, ma io e mia sorella Iolanda ci siamo arricchiti tanto come persone”. I due fratelli sono molto legati e sono quasi sempre insieme.

Jolanda Fanti, qualche curiosità sulla sua vita privata

Jolanda ha un profilo Instagram con 11 mila follower. Non posta moltissime foto e, quando aggiorna il suo feed, lo fa aggiungendovi scatti con suo fratello Irama.

Ecco una foto di esempio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda Fanti (@jolanda.fanti)

Jolanda ha quattro anni in più di Irama e si è definita la sua prima fan. Sin da bambino, infatti, il fratello ha dimostrato di avere un talento musicale molto prominente.

Pertanto, la ragazza ha avuto modo di seguirne l’evoluzione e capire, prima di tutti, che il fratello era un talento nato e poi sbocciato prima sul palco di Sanremo e poi nel talent show di Amici.