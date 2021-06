Conosciamo meglio Jessica Antonini, nota per essere stata la tronista di Uomini e Donne e aver scelto Davide Lorusso.

Recentemente, durante un’intervista, l’ex tronista ha fatto delle dichiarazioni scottanti sul suo ex corteggiatore: scopriamo cosa ha detto.

Jessica Antonini: infanzia e adolescenza

La bellissima ex tronista di Uomini e Donne è nata a Gavignano Sabino nel 1991, un piccolo paesino in provincia di Rieti.

Purtroppo non ha avuto un passato rose e fiori, infatti durante il programma di Maria De Filippi ha raccontato varie volte il suo trascorso.

Jessica spiegò di aver avuto un pessimo rapporto con suo padre.

Lui era un uomo autoritario e poco presente per via del suo lavoro.

Per questo è molto più legata alla mamma che è ancora oggi un pilastro fondamentale e sempre presente nella sua vita.

Purtroppo il rapporto con suo papà l’ha segnata molto, soprattutto quando era una giovane adolescente.

A 18 anni decise di fuggire di casa e andare a Milano con soli 300 euro in tasca.

Non fu affatto semplice, dato che per due settimane ha dormito in stazione.

Dopo un po’ di anni comincia a legare con suo papà e capisce che i due hanno un pessimo rapporto anche per il suo carattere molto forte.

Quando Jessica è diventata madre, ha compreso perfettamente che essere genitore non è facile e ha perdonato tutti gli errori che il padre ha commesso.

Infatti ora l’uomo è un nonno fantastico con il suo nipotino Kevin di soli cinque anni.

Jessica Antonini: lavoro

Attualmente la ragazza è una tatuatrice e modella.

Ma per motivi economici ha trovato lavoro presso Poste Italiane, insomma Jessica si è sempre rimboccata le maniche.

E’ vero che fa la modella, ma come ha raccontato in passato, viene chiamata di rado e questo le permette di pagare solamente le spese domestiche.

Durante la sua permanenza a Milano, ha svolto tantissimi lavori che l’hanno aiutata ad andare avanti e raggiungere i suoi sogni.

Jessica Antonini e Davide Lorusso

Tutti la conosciamo, per la sua partecipazione a Uomini e Donne come tronista.

Ha avuto un “mezzo colpo di fulmine” con il corteggiatore Davide Lorusso.

Il ragazzo nonostante sia di poche parole e molto timido, ha dimostrato il reale interesse per Jessica.

Per questo lei lo ha scelto improvvisamente dopo pochissime puntate.

Purtroppo la magia è finita dopo qualche mese, infatti la ragazza recentemente ha annunciato la rottura, spendendo parole davvero amare per il suo ex fidanzato:

“Pensavo di avere al mio fianco una persona che rispettasse me e mio figlio, ma così non è stato. Sono stata lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni.”

Ha aggiunto:

“Si è dimostrato più immaturo di quanto credessi.”

Da quanto è emerso dalle parole di Jessica, l’ha abbandonata così dal nulla:

“È totalmente sparito […] Ho cercato di fargli capire che mio figlio per giorni è stato male, ancora adesso gli stiamo tutti attorno perché si è sentito abbandonato”.

Non è finita qui, Jessica ha anche rivelato che tra i due ci fossero problemi d’intimità, per questo crede che Davide sia omosessuale:

“Può darsi che abbia altri gusti. Secondo me ce li ha e non lo sa.”

Il giovane bartender non ha ancora risposto a queste affermazioni, ma a quanto pare è davvero molto ferito, infatti ha cancellato tutte le foto insieme a lei su Instagram.

