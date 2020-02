Chi è Jens-Nygaard Knudsen, morto l’inventore dei mattoncini Lego

Il papà dei famosi mattoncini da costruzione colorati Lego è morto a 78 anni. Scopriamo chi era Jens-Nygaard Knudsen.

Il geniale inventore dei Lego, i famosi “ometti gialli” da costruzione più famosi al mondo è scomparso all’età di 78 anni. Ecco chi era Jens-Nygaard Knudsen.

I Lego, uno dei giochi più famosi di sempre

I famosissimi mattoncini da costruzione colorati Lego sono presenti nelle case di tutti da ormai un trentennio, ma chi li ha inventati e qual è stata la loro storia?

Nati nei primi anni 70 ma diffusi per come li conosciamo nel 1978, fino ad oggi sono stati creati più di 8mila ometti colorati.

Il primo set della Lego fu “The Castle” infatti risalente al ’78, che conteneva per la prima volta pupazzetti con espressioni del viso.

Da allora sono stati prodotti e commercializzati set di ogni tipo e pupazzetti di tutte le professioni, compresi quelli che rappresentano la saga di Star Wars o il famoso cartone I Simpson, solo per citarne alcuni.

Nel mondo si sono moltiplicate le manifestazioni dedicate ai mattoncini colorati, con concorsi di costruzioni aperti a grandi e piccini.

Sempre dedicati ai Lego sono fioriti nel mondo ed anche nel nostro Paese locali a tema.

In tali locali si può giocare gratuitamente con i mattoncini colorati in zone apposite, mentre si degustano pietanze.

Per chi è appassionato poi è anche possibile acquistare delle confezioni.

Uno di questi locali è ad esempio la gelateria “Toys Shop” di Clès in Trentino Alto Agide, dove bambini ed adulti si divertono con i piccoli mattoncini Lego.

Chi era Jens-Nygaard Knudsen?

Ma dunque chi fu il geniale inventore di questo gioco così amato da tutto il mondo?

Il padre dei Lego era il danese Jens-Nygaard Knudsen e purtroppo è scomparso di recente all’età di 78 anni.

L’uomo era malato da molto tempo di SLA ed è scomparso mentre si trovava nella sua abitazione ad Hvide Sande in Danimarca.

Il designer cominciò a lavorare alla ditta Lego negli anni ’60 e fino al 2000 si impegnò per l’invenzione di sempre nuovi omini da costruzione.

L’uomo inventò per primo un tipo di ometto giallo di piccole dimensioni con arti semovibili che rappresentava un poliziotto.

Inizialmente le espressioni sul viso erano volutamente neutre così come il colore della pelle ma dal ’78 vennero apportate alcune modifiche come varie espressioni e le mani ad uncino per afferrare oggetti.

Da allora il design è rimasto lo stesso e la fortuna dei Lego è cresciuta a dismisura come riporta Il Giornale.

Nel 2003 Jens-Nygaard Knudsen andò in pensione ed i suoi Lego videro l’ampliarsi anche della variazione di colore della pelle, inizialmente grazie all’introduzione di Lando Carlissian uno dei personaggi di Star Wars.

La Lego perde così ora il suo inventore ma continua ad affascinare milioni di persone nel mondo.