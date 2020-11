Chi è J-Ax: età, moglie, figli e curiosità del giudice di All Together Now

Chi è J-Ax: età, moglie, figli e curiosità del giudice di All...

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a uno dei cantanti più apprezzati del panorama musicale italiano e attuale giudice di All Together Now.

Approfondiamo insieme il profilo del celebre J-Ax!

Chi è J-Ax

J-Ax, all’anagrafe Alessandro Aleotti, nasce a Milano il 5 agosto del 1972 e ha quindi 48 anni.

Appassionato di musica sin da piccolo, inizia scrivere testi e a rappare da giovanissimo. Esordisce nel 1992, doppiando lo spot della Fiat Uno “Rap Up”.

Nello stesso anno crea gli Articolo 31 assieme a DJ Jad. I due debuttano su Radio DeeJay con il singolo “Nati per rappare”.

Nel 1998 vincono il Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards con il brano “La fidanzata”. Successivamente J-Ax e DJ Jad sono protagonisti del film “Senza filtro”.

Nel 2006 il duo si scioglie ed entrambi decidono di proseguire da solisti. Grande successo anche come cantante singolo e tante collaborazioni con artisti importanti!

Assieme a Fedez fonda un’etichetta discografica indipendente, la Newtopia. Poi il rapporto tra i due si incrina. Conduce i TRL Awards e Sorci verdi, è giudice di MTV Spit, The Voice of Italy, Amici di Maria De Filippi.

Nel 2019 e poi nel 2020 è tra i giudici della trasmissione televisiva di All together now, condotta da Michelle Hunziker.

Vita privata e curiosità

In passato, J-Ax ha rivelato di essere stato vittima di bullismo:

“Per i miei bulli, i miei compagni, perfino i miei professori, per loro ero spazzatura…”

Ha confessato anche di aver fatto abuso di droga e alcool. Dal 2007 è sposato con la modella americana Elaina Coker, con la quale ha un figlio, Nicolas, nato il 24 febbraio del 2017.

Molto attivo su Instagram, l’uomo vanta un seguito di 2,3 milioni di followers.