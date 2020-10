Chi è Ilaria Capua, virologa italiana e cugina di una VIP: vita carriera e curiosità

Biografia della virologa italiana e parente di un personaggio famoso: chi è Ilaria Capua. Vita, carriera e curiosità su di lei.

Scopriamo chi è la virologa impegnata nella lotta contro il Coronavirus: la dottoressa Ilaria Capua, cugina di una VIP.

Vita privata, carriera, guai giudiziari e altre curiosità sulla dottoressa Capua.

Ilaria Capua, vita e carriera

Ilaria Capua è nata il 21 aprile 1966 a Roma e ha sempre amato la scienza dimostrando una forte attitudine per le materie scientifiche fin da adolescente.

Laureata in Medicina Veterinaria all’Università degli Studi di Perugia ha preso la specializzazione in Igiene e Sanità Animale all’università di Pisa. Ha poi conseguito brillantemente un dottorato di ricerca presso l’università di Padova.

La sua carriera, si legge su DonnaGlamour.it, è dedicata allo studio delle malattie infettive specificatamente nell’interfaccia uomo-animale. Negli anni ha ricoperto svariati incarichi tra i quali quello di direttrice del Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro.

La Capua ha avuto anche una carriera politica per un periodo: è stata eletta deputata per Scelta Civica per l’Italia durante le elezioni politiche del 2013 ed anche vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera.

Problemi con la giustizia e trasferimento in Florida

Nel 2016 ha dato le dimissioni a causa del suo coinvolgimento di una vicenda giudiziaria: il suo nome era scritto nel registro degli indagati per associazione a delinquere per la finalità di reati come corruzione, traffico illecito di virus e abuso d’ufficio.

La dottoressa ha sempre respinto tutte le accuse e per insussistenza del fatto è stata prosciolta dalla Procura di Verona. Dopo esser stata prosciolta ha scelto di non dedicarsi più alla politica e uscire dal panorama italiano trasferendosi all’estero: ora vive in Florida.

Ilaria Capua è sposata con lo scozzese Richard John William Curie. Il marito ricopre il ruolo di manager in un’azienda che opera nella produzione veterinaria.

Le autorità avevano indagato anche su di lui come per la Capua per associazione a delinquere alcuni anni fa ma lo hanno prosciolto.

La coppia ha avuto una figlia nel 2004.

La sua posizione sul Coronavirus

La dottoressa Ilaria Capua è una divulgatrice scientifica che ha collezionato numerosi riconoscimenti in campo medico soprattutto grazie al suo decisivo contributo nella lotta contro una patologia molto pericolosa.

Il suo contributo nella lotta contro l’aviaria fu decisivo: la sequenza genetica del virus dell’aviaria da lei messa a punto ha aiutato a creare la giusta strategia di vaccinazione. Oggi tutto il mondo la utilizza.

Nel 2020 il suo contributo per studiare il coronavirus e trovare un vaccino è rimarchevole: la dottoressa cerca da mesi di divulgare le corrette informazioni ai cittadini per non creare inutili allarmismi.

Per lei la sua soluzione per combattere al meglio il virus Covid-19 è senz’altro rispettare le restrizioni imposte ma in particolare la dottoressa ha recentemente proposto un lockdown mirato ai soli soggetti in pericolo, come gli anziani. La Capua non si risparmia mai di ricordare ai cittadini che la partecipazione di tutti a rispettare le norme anti-contagio è molto importante per ridurre la trasmissibilità.

Curiosità: cugina di Miss Italia

La dottoressa Ilaria Capua è la cugina della famosa Roberta Capua, conduttrice televisiva e Miss Italia 1986.

Quest’anno è stata spesso ospite in varie trasmissioni televisive per affrontare il tema Coronavirus: in tutte ha sempre divulgato il suo pensiero professionale e personale sulla pandemia che stiamo affrontando.

Nell’ottobre 2020 la Capua è stata una delle protagonista della trasmissione di Rai3 intitolata Le Ragazze, un format che si incentra su donne di successo, famose e non, della storia italiana.