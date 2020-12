GF Vip, Andrea Zelletta tradito da Natalia? Bruttissima voce. Chi è il presunto amante

Natalia Paragoni aveva un’amante? Pare di sì. Secondo Dayane Mello, tra Andrea Zelletta e la sua fidanzata ci sarebbe stato un terzo incomodo.

Lui, lei, l’altro. La coppia Zelletta-Paragoni è ormai nell’occhio del ciclone per un motivo piuttosto delicato: la presunta infedeltà di Natalia Paragoni.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, il conduttore si è occupato del presunto tradimento che coinvolge la fidanzata di Andrea Zelletta e che sarebbe avvenuto la scorsa estate a Capri. Sebbene Natalia Paragoni abbia smentito ogni tipo di insinuazione, Dayane Mello continua a puntarle il dito contro.

GF Vip 5, Natalia ha tradito Andrea? Bruttissima insinuazione: chi sarebbe il presunto amante

Secondo la modella brasiliana, un facoltoso ereditiere (che andava in classe con Tommaso Zorzi) avrebbe trascorso una notte di fuoco con la fidanzata di Zelletta e le avrebbe persino regalato capi d’abbigliamento costosi. Dichiarazioni forti che hanno scatenato la reazione scomposta dell’ex tronista.

Secondo le parole di ieri sera (capite tramite labbiale) tra urtis e Tommaso, natalia tradirebbe croccantini con Leonardo del Vecchio… Dai su… Mi sembra un po strano #gfvip pic.twitter.com/gXRGKEV3BA — vale 🌥️ (@Valenti96790038) December 26, 2020

Dayane Mello ha scelto il momento meno opportuno per sbugiardare Natalia Paragoni e il suo presunto amante. Le sue dichiarazioni sono un fulmine a ciel sereno. Sui social il gossip corre indisturbato e su Twitter i commenti si sprecano.

E comunque secondo me altro che Santa Natalia con gli occhi da innamorata, io credo a Dayane e Urtis, a Capri non ci ha solo dormito con l’uomo misterioso. Croccantino caro, mi spiace ma… 🦌🦌🤘🏼🤘🏼🤘🏼#GFVIP — Evelyn (@Twinkle27021524) December 28, 2020

Sul web aleggia un alone di mistero: falso gossip o testimonianza-verità? Se sia realmente lui il presunto amante di Natalia Paragoni, ahimè non ci è dato sapere. Tuttavia sembra sia confermato che il ragazzo in questione fosse presente all’evento a Capri a cui ha partecipato la fidanzata del gieffino.