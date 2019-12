Chi è il marito di Tiziano Ferro, Victor Allen? Tutte le curiosità sulla coppia

Chi è il marito di Tiziano Ferro, Victor Allen? L’uomo che ha rubato il cuore del celebre cantante e che lo ha sposato il 25 giugno 2019 a Los Angeles

Scopriamo insieme tutti i segreti del marito di Tiziano Ferro, Victor Allen, dall’infanzia all’istruzione universitaria, dal lavoro al matrimonio con uno degli artisti italiani più apprezzati del mondo.

Chi è Victor Allen?

Nasce a Los Angeles nel 1965 ed è un ex consulente della Warner Bros, importante azienda di produzione per la quale ha lavorato per 14 anni: l’uomo era vicepresidente del settore marketing.

È laureato presso l’Università Politecnica della California San Luis Obispo, e oggi è proprietario di un’agenzia, la Levine Partners, che si occupa di consulenza.

Curiosità sulla coppia

Victor Allen è sposato con il celebre cantante italiano Tiziano Ferro. La coppia è convolata a nozze a Los Angeles, il 25 giugno del 2019, mentre il 13 luglio successivo si è unita a Sabaudia, con rito civile, alla presenza di 40 invitati.

Quello di Victor e Tiziano è stato un matrimonio da favola, giunto dopo 3 anni dall’inizio della loro storia d’amore. La cerimonia è stata celebrata all’interno di una villa, alla presenza di amici, parenti e genitori.

Victor Allen è legatissimo alla sua California e vive a Los Angeles. Per via del suo lavoro, l’uomo viaggia molto ed è molto impegnato.

Ama il sole e il mare ed è una persona molto allegra e piena di amici, anche se comunque molto riservata. Proprio per questo motivo sembra non avere i social networks: qualsiasi scatto che ritrae Victor, infatti, è stato sempre e soltanto caricato da Tiziano Ferro e mai da lui, che appunto non ama apparire, tanto che fa parte del mondo dello spettacolo, ma ama mantenersi dietro le quinte, con la produzione.

Nonostante il desiderio di paternità rivelato da Tiziano Ferro recentemente in alcune interviste, la coppia non ha figli. Chissà se decideranno di adottarne o di averne con la “maternità surrogata”, sempre più in voga tra le celebrità.