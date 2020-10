Scopriamo insieme tutti i segreti della modella, attrice e conduttrice tv Hoara Borselli, sposata con Antonello e madre di due bambini.

Approfondiamo tutte le news su Hoara Borselli!

Chi è Hoara Borselli

Nasce a Viareggio, il 9 giugno del 1976, sotto il segno zodiacale dei Gemelli.

La Borselli inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come come modella e fotomodella. Nel 1992 prende parte a Miss estate Festivalbar su Italia 1 e vince il titolo di Miss Malizia.

Successivamente, debutta nel mondo dello spettacolo come attrice e conduttrice. Nel 1997 è nella trasmissione chiamata Il gatto e la volpe su Canale 5, dopo di che entra nel cast di Centovetrine.

Prende parte anche a Ballando con le stelle, venendo proclamata vincitrice della prima edizione.

Recita anche nella serie tv Grandi domani e in Provaci ancora prof 2. Successivamente, diventa fissa nei salotti televisivi come opinionista in trasmissioni quali Non è l’Arena e Quarta Repubblica.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata di Hoara Borselli, vista l’estrema riservatezza della donna.

La conduttrice e attrice ha sposato l’imprenditore Antonello Costigliola. Marito e moglie hanno due figli: Margot, nata il 19 settembre del 2009 e Daniel, nato invece il 19 settembre del 2012.

La vita di Hoara è cambiata completamente dopo la nascita dei due figli. La donna ha dichiarato di aver realizzato la vita che aveva sempre sognato in compagnia della sua famiglia.

Più volte si è dichiarata assolutamente innamorata del marito, con il quale condivide un rapporto davvero speciale.

In passato, l’attrice ha vissuto un rapporto sentimentale, durato sei anni, con l’ex portiere della nazionale di calcio, Walter Zenga.

L’attrice è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di 160 mila followers. Pubblica spesso foto che la ritraggono mentre compie semplici gesti di vita quotidiana e riceve sempre il supporto e l’affetto dei followers.