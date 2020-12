Chi è Greta Zuccoli, finalista ad AmaSanremo: età, fidanzato, curiosità – FOTO

Dall’infanzia alla formazione, dal successo alla conquista della finale di AmaSanremo 2020. Scopriamo tutto sulla cantante.

Greta Zuccoli è un’interprete canora di origini napoletane, che è riuscita a ottenere un posto in finale nella gara di AmaSanremo 2020.

Il contest offre l’opportunità a cantanti poco noti di accedere alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

È giovanissima, ma vanta già collaborazioni importanti ed esperienze internazionali come quella con il celebre cantante Damien Rice.

L’artista è ora in finale nel programma condotto da Amadeus e chissà se la vedremo tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Scopriamo di più su di lei!

Chi è Greta Zuccoli

Nasce a Fuorigrotta (Napoli) 22 anni fa. Appassionata di musica e di canto sin da piccola, studia canto moderno alla Scuola Musicisti Associati.

Successivamente approfondisce il canto jazz al Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli.

A soli 18 anni fonda la sua prima band, chiamata Greta & The Wheels. Nel 2017 la ragazza pubblica il primo Ep.

Diventa nota al grande pubblico televisivo quando prende parte alla gara canora di AmaSanremo 2020 con il brano “Ogni Cosa Sa di Te”.

Il talento e il timbro della giovane artista hanno impressionato i giudici, che le hanno concesso un posto in finale, che si svolgerà il 17 dicembre 2020.

Allora Greta dovrà lottare per conquistare l’accesso alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie sulla vita privata di Greta Zuccoli, anche perché la cantante è conosciuta da poco. Per questo non è noto se abbia o meno un fidanzato.

Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito di quasi 7mila followers, che la seguono e la sostengono nei vari progetti.

Greta ama molto il fitness e pratica lo yoga. Attualmente vivrebbe a Milano, nonostante si sposti spesso per lavoro.