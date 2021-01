Chi è Greta Ferro, Irene di Made in Italy: età, fidanzato e curiosità

Chi è Greta Ferro, Irene di Made in Italy: età, fidanzato e...

Tutto quello che sappiamo su una delle attrici del momento, che debutterà nella fiction Made in Italy il prossimo 13 gennaio 2021.

È trepidante l’attesa del nuovo prodotto di Canale 5, Made in Italy, la fiction con Raoul Bova in onda in prima serata dal prossimo 13 gennaio.

Nel cast è presente anche Greta Ferro, attrice classe ’95, che interpreterà il ruolo di Irene, una giovane proveniente dal sud e in cerca di lavoro al nord.

La fiction non ha ancora debuttato, ma la popolarità di Greta Ferro è già cresciuta a dismisura.

È per questo che vi sveliamo tutto quello che sappiamo sulla giovane attrice!

Chi è Greta Ferro

Nasce a Vasto, il 19 settembre del 1995. Studia un anno di studi in Cina con Intercultura, dopo di che si diploma al liceo Mario Pagano di Campobasso.

Nel 2013 va a vivere a Milano, dove consegue la laurea in Economia all’Università Bocconi.

Inizia a lavorare come modella e nel frattempo prende lezioni di recitazione presso la Civica scuola di teatro Paolo Grassi.

Nel 2018 partecipa a un cortometraggio per Armani, lo stesso che viene visionato dai registi di Made in Italy, che la scelgono per il ruolo da protagonista.

La giovane ha interpretato anche dei piccoli ruoli in Chiara Lubich – L’amore vince tutto e in Weekend.

Vita privata e curiosità

Greta Ferro dovrebbe essere single. In ogni caso, non si può dedurre l’esistenza di un eventuale fidanzato dai social dell’attrice, che sono molto discreti.

La ragazza è attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di 42 mila followers.

Greta si ritiene ritardataria e sensibile. Parla varie lingue, tra cui l’inglese, il cinese e lo spagnolo ed è amante dei viaggi e della lettura.

Tra i suoi sogni, quello di debuttare, un giorno, sul grande schermo.