Chi è Giuseppe Zeno, attore in Mina Settembre: età, moglie e figli

Giuseppe Zeno è uno degli attori più amati dal pubblico televisivo di Rai e Mediaset.

Dopo aver raggiunto la notorietà con L’Onore e il rispetto su Canale 5 e Il Paradiso delle Signore su Rai 1, Zeno fa il suo ritorno in Rai con Mina Settembre.

L’attore interpreterà il personaggio di Domenico Gammardella, collega di Mina e tra i caratteri più importanti della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Nell’attesa che la serie tv inizi, scopriamo tutto su Giuseppe Zeno. Dagli esordi al successo, dagli ultimi progetti fino ad arrivare alla vita privata dell’attore.

Nasce a Napoli, l’8 maggio del 1976.

Esordisce al cinema con il film La mia generazione nel 1996 e nel frattempo recita a teatro.

Prende parte a Incantesimo, Carabinieri, Un posto al sole, Gente di Mare e in particolare a L’onore e il rispetto, dove interpreta l’iconico personaggio di Santi Fortebracci.

Grande appassionato di recitazione, nel corso di un’intervista aveva dichiarato:

“Recitare significa immedesimarsi in altre vite e in altri personaggi. Credo che alla base del lavoro di attore ci sia la capacità di ascolto degli altri e il rispetto per il prossimo.”