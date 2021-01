Chi è l’attrice Giulia Michelini: età, carriera, fidanzato, figlio e curiosità

Ecco tutto quello che sappiamo sull’amatissima attrice: dall’infanzia alla formazione, fino ad arrivare alla carriera e alla vita privata.

Giulia Michelini è una delle attrici italiane più amate dal pubblico televisivo.

Molto discreta, ha messo di soffrire di ansia da prestazione e di essere definita un po’ “fuori di testa” nel settore.

Non tutti sanno che l’attrice abbia un figlio di 17 anni, al quale è molto legata. All’epoca, la gravidanza non fu facile.

L’interprete ha ammesso che la sua famiglia volesse spingerla ad abortire. Lei non lo fece e oggi Giulio Cosimo è la luce degli occhi dei nonni.

Scopriamo tutto sull’attrice, sia dal punto di vista professionale che privato.

Chi è Giulia Michelini

Nasce a Roma, il 2 giugno del 1985. Si diploma al Liceo Classico Mamiani di Roma, dopo di che intraprende un percorso nel mondo della recitazione.

Debutta nel 2002 con la serie tv di Mediaset Distretto di Polizia e da quel momento la sua carriera spicca il volo.

Otterrà parti in film e serie come Ricordati di me, Paolo Borsellino e Squadra Antimafia – Palermo oggi.

Sarà proprio quest’ultima fiction a farle ottenere enorme notorietà, tanto da spingere la produzione a dare vita a uno spin-off dal titolo Rosy Abate – La serie, dove interpreta lo stesso personaggio.

Vita privata e curiosità

L’attrice ha un figlio, Giulio Cosimo, che è nato quando la giovane aveva soltanto 19 anni, frutto della relazione con il velista Giorgio Cerasuolo.

Sul figlio ha rivelato:

“Ogni problema viene ridimensionato da quando c’è lui. Ora è più alto di me, con due spalle larghe, e qualche cretino inizia a guardarmi male…”

La Michelini è stata poi impegnata con l’attore Andrea Napoleoni, conosciuto sul set di Ricordati di me, e con il collega Giorgio Pasotti, tra il 2008 e 2009.

L’attrice è molto discreta nei confronti della sua vita privata. Attualmente sembra che la donna non abbia un fidanzato e che quindi sia single.