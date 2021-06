Conosciamo meglio la bellissima Giulia Betturri, concorrente di Love Island: la sua bellezza ha incantato tutti.

Non perdetevi il programma condotto da Giulia De Lellis su Discovery Plus tutti i giorni, per rivederlo basta andare su Real Time ogni sera alle 20:25.

Giulia Betturri: vita privata

La giovane concorrente di Love Island ha colpito tutti, il suo carisma e la sua bellezza hanno lasciato tutti a bocca aperta, ma conosciamola meglio.

Giulia è una studentessa di 23 anni originaria di Pesaro, nata sotto il segno della bilancia il 19 ottobre del 1997.

Cinque anni fa ha lasciato la sua famiglia, al quale è super legata, per trasferirsi a Roma completamente da sola.

Una scelta molto difficile, che l’ha fatta crescere in fretta.

Ha lavorato come cameriera, ma ora è alla ricerca di un impiego.

Grazie alla sua indole intraprendente, è riuscita a farsi notare ed è la concorrente più apprezzata di Love Island.

Come tutti avranno notato, Giulia ha diversi tatuaggi sul braccio e l’avambraccio destro.

La ragazza ha raccontato che quando era piccola veniva presa in giro per via dei suoi capelli rossi naturali e le lentiggini che ha sempre cercato di nascondere con il trucco.

Ma ora è cresciuta e ha capito che ciò che l’ha resa insicura ad oggi è il suo punto di forza.

Giulia è una ragazza forte e sicura di se stessa, questo la rende ancora più fantastica e particolare.

Giulia Betturri e la partecipazione a Love Island

La concorrente di Love Island, Giulia Betturri, ha deciso di partecipare al programma condotto da Giulia De Lellis perché è alla ricerca di una relazione stabile.

La ragazza ha spiegato che si annoia facilmente, per questo cerca qualcosa che la possa far divertire e innamorare allo stesso tempo.

Lei si definisce una cacciatrice in amore, non ama il corteggiamento ma adora conquistare.

Chissà cosa ci riserverà Giulia a Love Island, insieme agli altri concorrenti Antonino Guzzardo, Denis Bergamin, Cesare Pontigia, Giulietta Romano, Rebeca Di Filippo, Daniel Dolhescu, Christian Badjang, Monica, Manuel Pirelli, Wolf.

Nella prima puntata ha legato molto con Denis ma non sembra che i due vogliano far coppia, dato che il ragazzo si è avvicinato a Monica.

Il format del programma mette in continua crisi i concorrenti, con l’ingresso anche dei Bombshell.

Giulia nel corso delle puntate ha legato anche con un altro ragazzo, Antonino.

Tra di loro ci sono stati anche dei baci per gioco e la ragazza sembra davvero presa da lui.

La loro conoscenza sta continuando con alti e bassi, dato che i due hanno avuto anche una forte discussione.

La popolarità di Giulia aumenta giorno per giorno, nel suo profilo Instagram in tantissimi hanno scritto vari apprezzamenti.

Leggi anche –> Chi è Wolf di Love Island: dalle origini nobili alla sua passione molto particolare