Scopriamo tutto sulla vita privata, carriera, studi e tanto altro ancora sul famoso conduttore: tutti i dettagli.

Giornalista professionista dal 1990. Dal 1991 per Raidue è autore e conduttore di diversi programmi dedicati alle tematiche sociali, come: Il coraggio di vivere, Ho bisogno di te, Diversi, La cronaca in diretta, Sotto la tenda, La giornata particolare.

Giovanni Anversa: vita privata

Classe 1958, Giovanni Anversa è nato a Viadana in provincia di Mantova, il 25 ottobre.

E’ laureato in sociologia presso l’Università di Trento, dopo gli studi universitari si occupa di critica teatrale e di sociologia della comunicazione.

Nel 1985 si diploma in organizzazione dello spettacolo presso la Civica Scuola D’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano.

Dopo esperienze professionali nel campo dell’organizzazione teatrale, Festival Asti Teatro, Gruppo della Rocca e Teatro Verdi, lavora come ufficio stampa all’Agis lombarda.

Successivamente la sua carriera ha una grande svolta e inizia a collaborare stabilmente con la Rai.

Purtroppo sulla sua vita privata non abbiamo tante informazioni, dato che il noto giornalista tiene molto alla privacy.

Giovanni Anversa: carriera

Giovanni Anversa, ha svolto tantissimi programmi nel corso della sua carriera, scopriamo quali.

Nel 1998 nasce Racconti di vita, un’edizione che si è focalizzata su grandi personaggi del nostro Paese: da Enzo Tortora a Massimo Troisi, da Giovanni XXIII a Giovanni Falcone.

Ha collaborato anche con Rai Educational, con Un mondo a colori, dedicato ai temi dell’integrazione e della multiculturalità.

Inoltre ha seguito in diretta via satellite per Rai Edu Lab gli Stati Generali dell’Istruzione con interviste e testimonianze.

“La storia di ognuno, la storia di tutti”, è lo slogan dell’edizione 2004 -2005 di Racconti di vita.

Il programma racconta le vicende di cittadini e famiglie in difficoltà nel nostro Paese.

Nella stessa stagione Giovanni Anversa torna a Rai Educational con FUORICLASSE, un programma dedicato all’alternanza Scuola-lavoro.

Dal 2009 al 2011, con Racconti di vita continua a dare voce ai cittadini e alle loro storie, ma da giugno a settembre 2011 conduce Cominciamo Bene, trasmissione in diretta su Raitre sull’attualità economica, sociale e politica.

Nell’anno accademico 2005-2006 è titolare, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, del Laboratorio di stili e tecniche della Comunicazione sociale.

Grazie alle trasmissioni a cui ha lavorato ha ottenuto vari riconoscimento nel corso della sua attività professionale.

