Chi è Gilles Rocca? Tutto sul fonico della lite Bugo/Morgan tra i concorrenti di Ballando con le stelle

Il fonico apparso in video durante la lite tra Bugo e Morgan al Festival è tra i concorrenti di Ballando con le stelle

Chi è Gilles Rocca

Nasce a Roma, il 12 gennaio del 1983, sotto il segno zodiacale del Capricorno.

Lavora nel mondo dello spettacolo sia come attore che come regista. Rocca è anche impegnato nella ditta di famiglia, che si occupa delle produzioni Rai come Domenica in, I fatti vostri, Mezzogiorno in famiglia ecc.

L’uomo diventa famoso involontariamente grazie all’ormai famosissima lite tra Bugo e Morgan, nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Proprio durante la discussione tra i due, infatti, Gilles è finito per sbaglio in camera nel corso della sua attività di fonico, nel video che ha immediatamente fatto il giro del web.

Gilles ha attirato subito le attenzioni del pubblico a casa, che si è lanciato in una disperata ricerca del suo nome.

Gilles racconta di non essersi reso immediatamente conto di ciò che stava accadendo in rete. Il giorno seguente alla lite, si è però svegliato con una strana quanto piacevole sorpresa: il suo account Instagram era letteralmente intasato.

I suoi follower da 4 mila sono diventati in poco tempo 11 mila. Oggi, invece, ne conta quasi 30 mila.

Vista la sua grande notorietà, nel 2020 è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, il talent show condotto su Rai 1 da Milly Carlucci.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata dell’uomo.

Ciò che è noto è che è attualmente fidanzato con la collega Miriam Galanti, famosa per essere la protagonista della pellicola “Scarlett”.

Gilles si allena moltissimo e pratica vari sport per mantenere perfetto il suo fisico scolpito. Inoltre, ama viaggiare in giro per il mondo e gli piacciono molto i tatuaggi.