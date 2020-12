Chi è Gianluca De Matteis, l’ex tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, curiosità

Dalla formazione al lavoro, dal successo a Uomini e Donne fino ad arrivare alla vita privata dell’ex tronista del dating show.

Gianluca De Matteis ha scelto di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi, rinunciando alla possibilità di trovare la sua anima gemella.

Il giovane era riuscito a conquistare il pubblico di Canale 5 con la sua semplicità e con la simpatia che lo contraddistingue.

I suoi fan dovranno abituarsi all’idea di non vedere più il tronista a Uomini e Donne, ma possono scoprire qualche informazione in più su di lui.

Chi è Gianluca De Matteis

Nasce il 30 Maggio del 1990, sotto il segno zodiacale dei Gemelli.

Dopo aver conseguito il diploma e il diploma di laurea, inizia a lavorare come fisioterapista in una clinica privata, ma anche in maniera autonoma.

Diventa noto al pubblico televisivo, quando prende parte all’ultima edizione di Uomini e Donne, nel ruolo di tronista.

Nel dicembre del 2020, però, sceglie di abbandonare il trono del dating show di Maria De Filippi, rinunciando alla ricerca della sua anima gemella.

Vita privata e curiosità

Gianluca è naturalmente single, condizione necessaria per partecipare a Uomini e Donne.

Molto attivo sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito pari a 38 mila followers.

Poiché ai tronisti è impedito l’uso dei social durante la permanenza a Uomini e Donne, il giovane non aggiorna il suo profilo dall’estate scorsa.

Gianluca ama molto recitare, sogna di fare l’attore, e nel frattempo coltiva altre passioni come il surf e le moto.

Suona la chitarra, ama molto viaggiare e ha visitato località come il Marocco, l’India e il Brasile.

Molto legato alla sua famiglia, ama incondizionatamente i suoi genitori e la sorella.