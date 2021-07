Scopriamo di più su Gene Gnocchi: dove e quando è nato, l’età, il vero nome, moglie, figli, dove abita e la vita privata del comico e attore.

Il successo televisivo per è arrivato dopo alcune apparizioni al Maurizio Costanzo Show: ma conosciamolo meglio.

Gene Gnocchi: vita privata

Classe 1955, Eugenio Ghiozzi nome d’arte di Gene Gnocchi, è nato a Fidenza, in provincia di Parma il primo marzo ed ha 66 anni di età.

E’ un comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante, scrittore e umorista italiano.

Si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Parma.

Per vari anni ha lavorato come avvocato e allo stesso tempo come frontman del gruppo I Desmodromici.

Come abbiamo accennato prima, nei primi anni ottanta esordisce allo Zelig di Milano.

Il noto comico ha quattro fratelli e una sorella di nome: Alberto, Elena, Federico, Andy e Charlie.

Ha anche 5 figli, di cui 3 sono nati dall’amore con Gianna Ghiozzi: Silvia, Marcello ed Ercole.

Dopo la separazione è diventato padre di Irene e di Livia, avute dalla giovane compagna Federica.

Gene Gnocchi: il successo in tv

Dopo alcune apparizioni al Maurizio Costanzo Show, Gene ha partecipato allo show Emilio (1989).

Inoltre, è stato ospite al Gioco dei 9 condotto da Raimondo Vianello.

Successivamente fa coppia con Teo Teocoli nella prima edizione di Scherzi a parte, I vicini di casa e in Mai dire gol.

L’anno seguente si ritira dalla trasmissione per un forte litigio con la Gialappa’s Band.

Gene ha condotto anche Meteore, Striscia la notizia, Il Boom ed è stato anche ospite fisso a Quelli che il calcio.

Nel 2004 ha affiancato Simona Ventura nella conduzione del Festival di Sanremo.

Infine dal 2017 si occupa della copertina comica del talk show politico Dimartedì, condotto da Giovanni Floris su La7 ed è autore di vari libri.

