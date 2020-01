Chi è Franco Pistoni, lo Iettatore di Avanti un Altro: carriera e figli

Chi è Franco Pistoni, lo Iettatore di Avanti Un Altro, diventato famoso per il suo inquietante personaggio nel programma condotto da Paolo Bonolis

Scopriamo tutti i segreti di Franco Pistoni, il terribile Iettatore di Avanti Un altro, uno degli strambi e iconici personaggi grazie ai quali Avanti un altro è diventato così famoso.

Chi è Franco Pistoni

Nasce a Rieti, il 6 marzo del 1956.

L’uomo ha numerosi talenti: è un attore molto apprezzato, un musicista e un poeta. Suona il bassa e il contrabbasso, è un attore di cinema, televisione e teatro, e ha pubblicato quattro raccolte di poesie, ovvero L’acustica del Mar Egeo, Emporio di Razza Risonanze di Costola, Delle Nuvole ogni Sera e Resiste.

Per quanto riguarda la carriera d’attore dei Pistoni, l’uomo ha avuto modo di collaborare con importantissimi attori e registi. Nel 1986, ad esempio, è stato contattato da Jean-Jacques Annaud per il film Il nome della rosa, al fianco di Sean Connery.

Ha partecipato a diversi film, anche al fianco di artisti come Massimo Troisi, Matteo Garrone e Giulio Base. Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, ha preso parte a un episodio de I ragazzi della 3ª C e a uno di Don Matteo 4.

Dal 2012, Franco Pistoni è lo Iettatore di Avanti un Altro, uno dei protagonisti più apprezzati e conosciuti del Minimodo del programma.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita privata di Franco Pistoni, non si hanno molte notizie.

L’attore ha Instagram, social in cui condividendo spesso scatti della propria vita quotidiana. Di lui sappiamo abbia una figlia di nome Chandra, che si è laureata nel 2018 in Arti e Scienze dello Spettacolo.

L’uomo è un grande amante degli animali, in particolare dei gatti, che non a caso appiano in molte foto caricare sul suo profilo ufficiale su Instagram.