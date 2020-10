Chi è Francesco Marrone: età e curiosità del fratello di Emma Marrone

Scopriamo tutti i dettagli relativi al fratello della nota cantante salentina, al quale è da sempre molto legata.

Emma Marrone è molto legata al fratello e lo dimostrano anche i vari post presenti sui social. Approfondiamo la sua figura!

Chi è Francesco Marrone

Francesco Marrone ha 32 anni e nutre un grande amore per lo sport del calcio.

Il giovane è noto per essere il fratello della celebre cantante Emma Marrone: per questa ragione non si hanno molte informazioni su di lui, che vive lontano dagli occhi indiscreti del mondo dello spettacolo.

Vita privata e curiosità

Emma Marrone è molto legata al fratello Francesco, nonostante i due si vedano poco e stiano spesso separati a causa degli impegni lavorativi di entrambi, ma soprattutto della cantante salentina.

Il loro affetto è tanto ed è per questo che, appena possono, si incontrano e trascorrono del tempo in famiglia.

Lui la segue spesso anche mentre l’artista è impegnata in tour con i concerti!

A settembre, Francesco è stato presente al compleanno della vincitrice di Amici di Maria De Filippi: per l’occasione, l’artista ha postato uno scatto in cui è in compagnia del fratello.

Nella foto in questione sono piccoli e molto dolci. La cantante ha scritto anche una didascalia dedicata al giovane con il quale è cresciuta:

“Buon compleanno Checco. Tu sai tutto di me e io tutto di te. Tu sei me e io sono te. Non è lo stesso cognome a renderci fratelli ma l’amore che portiamo dentro da sempre. Ti amo e ti auguro tutto il bene del mondo! Restiamo sempre piccoli così.”

In un’altra occasione, la cantante ha scritto come Francesco sia stato la cosa migliore che la vita le abbia mai dato.

Anche Francesco ha ricambiato il pensiero della sorella, postando a sua volta una foto in occasione dei 10 anni di carriera di Emma Marrone, che quest’anno è anche uno dei giudici della nuova edizione di X Factor!