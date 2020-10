Chi è Francesca Neri: età, figli e curiosità della moglie di Claudio Amendola

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Francesca Neri, la bellissima e talentuosa attrice, sposata con Claudio Amendola.

Dall’infanzia agli esordi, fino ad arrivare al successo di Francesca Neri!

Chi è Francesca Neri

Nasce a Trento, il 10 febbraio del 1964, sotto il segno zodiacale dell’Acquario.

Studia al Centro sperimentale di cinematografia di Roma e ottiene la sua prima parte nel 1987 ne Il grande Blek, regia di Giuseppe Piccioni.

Nel 1991 è la protagonista in Pensavo fosse amore… invece era un calesse di Massimo Troisi, che la porta a ottenere il primo Nastro d’argento.

In seguito, interpreta Helena, la protagonista femminile di Carne trémula di Pedro Almodóvar e vince il secondo Nastro d’argento come migliore attrice.

Tra i film più recenti a cui ha partecipato compaiono Una famiglia perfetta di Paolo Genovese e Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Vita privata e curiosità

Francesca Neri è sposata con il celebre attore Claudio Amendola. La coppia è convolata a nozze a New York, l’11 dicembre del 2010.

Dal loro amore è nato nel 1999 un figlio, Rocco Amendola, che ha festeggiato i suoi 21 anni durante la quarantena.

Per il suo compleanno, mamma e papà gli hanno organizzato una sorpresa regalandogli una torta, mentre gli amici lo hanno chiamato in videochat per condividere il momento.

Francesca Neri è molto legata sia al figlio che al marito.

La Neri e Amendola si sono conosciuti negli anni ’90 e, fin da subito, hanno scoperto di avere un feeling particolare, tanto che l’attore ha ammesso di aver rinunciato, all’inizio della loro relazione, anche a eventi importanti, come una prima mondiale, pur di trascorrere più tempo insieme.

“Sono grato a questo mestiere perché mi ha fatto conoscere mia moglie, che mi ha salvato la vita.”

La vita dei due non è, tuttavia, sempre stata rose e fiori. Nel 2017, infatti, Amendola è stato colpito da un infarto, dal quale è riuscito a salvarsi anche grazie al tempestivo intervento della Neri.