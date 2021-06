Conosciamo meglio la compagna dell’attaccante del Sassuolo e della Nazionale: dal difficile intervento alla sua ossessione.

I due sono più affiatati che mai, soprattutto dopo la nascita del loro figlio Nicolò, che oggi 26 giugno 2021, compie sei mesi.

Francesca Fantuzzi, vita privata e lavoro

Per chi non la conoscesse, oltre ad essere la compagna di Domenico Berardi, è anche una nota influencer molto amata sui social.

Nata nel 1994 a Sassuolo, il 29 dicembre sotto il segno Capricorno.

Anche se è molto attiva su Instagram, su di lei le informazioni scarseggiano, dato che ama mantenere una certa riservatezza.

Francesca lavora come modella e sin da bambina ha sempre sognato di fare la diver e di girare il mondo.

Ma la sua love story le ha cambiato totalmente i piani.

Essendo anche la fidanzata di un noto calciatore, lei è molto sportiva e i due non si fermano un attimo: tra tennis, corsa, bici, immersioni e l’arrivo del piccolo Nicolò sono sempre in costante movimento.

Ha anche una pagina Instagram di fitness dove mostra i suoi esercizi.

Francesca infatti, spera al più presto di laurearsi e trasformare questa sua grande passione in un lavoro.

Francesca Fantuzzi e Domenico Berardi

Come abbiamo detto prima, Francesca ha sempre desiderato girare il mondo, ma siccome ha perso follemente la testa per Domenico, ha deciso di rimanere in Emilia Romagna.

Nel luglio 2020, i due hanno annunciato di social di aspettare un bellissimo bambino di nome Nicolò, nato il 26 dicembre 2020.

I due si sono innamorati da giovanissimi, è stata Francesca a fare il primo passo verso di lui.

Domenico stava giocando con la Primavera del Sassuolo, per la ragazza fu un vero colpo di fulmine quando lo vide.

Per questo decise di scrivergli su Facebook per il suo compleanno e da lì tutto è iniziato.

Francesca Fantuzzi, il terribile intervento

Durante una lunga intervista, la Fantuzzi raccontò di essersi sottoposta ad un intervento che le portò delle conseguenze:

“Io ho dovuto smettere di allattare perché post parto ho avuto un problema, ho dovuto affrontare un piccolo intervento e ho perso il latte e sono passata a quello artificiale.”

Ha aggiunto che non ne soffre, a differenza di tantissime altre donne che purtroppo con questo problema si sentono delle mamme “meno brave.”

Ora il suo bimbo ha 6 mesi e se lo sta godendo tantissimo, infatti si è presa una pausa dallo sport e dieta.

Francesca non cerca la perfezione fisica, lei si mantiene in forma perché la rende felice e mentalmente appagata.

Ma ha raccontato anche una sua ossessione, ovvero quella della pasta:

“Io sono una pastara, la mangerei anche a colazione, non ho mai seguito una dieta specifica e mi va bene così”.

Anche il suo compagno Domenico è di ottima forchetta ed è una passione che li accomuna, oltre a quella dello sport.

