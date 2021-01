Bella, simpatica, una vera “pupa”: ecco chi è Francesca Cipriani

Curve sinuose, simpatia e allegria che fuoriescono da ogni poro. Una vera pupa Francesca Cipriani. Scopriamo qualche curiosità sulla showgirl.

Fisico da super maggiorata, carattere effervescente e un sorriso che ha conquistato il pubblico del piccolo schermo. Parliamo di Francesca Cipriani.

La bella showgirl – resa famosa dal Grande Fratello – è spesso presente in reality e programmi per il piccolo schermo e come ospite nei programmi di Barbara D’Urso.

Scopriamo insieme qualche curiosità sulla bella pin-up e showgirl italiana, dando uno sguardo alla sua carriera, fino – poi – a passare agli amori che ha avuto.

Chi è Francesca Cipriani?

Francesca Cipriani nasce a Pescara, il 3 luglio 1984, sotto il segno zodiacale del Cancro. Nel corso della sua carriera televisiva, ha partecipato a diversi reality show e programmi, come anche La Pupa e il Secchione.

A renderla famosa, la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello.

Sin dal primo momento, ha mostrato di avere un carattere esuberante, difficile da ignorare. Modi di fare che l’hanno resa celebre, insieme al suo fisico da pin-up e alla sua settima di reggiseno.

Gli amori della showgirl

Per quanto riguarda la sua vita privata, al momento, sembra sia felicemente single. Ecco cosa ha dichiarato, nel corso di una intervista a Bollicine Vip:

“Mi piacerebbe avere dei bimbi, un gatto ed una famiglia felice, ma arriverà quando sarà il momento, non sono una ragazza che cerca l’amore a tutti i costi”.

Qualche tempo fa, però, la showgirl dichiarò di aver avuto una storia con il calciatore del Milan, Adil Rami.

La Cipriani, poi, scoprì in seguito, come lei stessa ha sottolineato, che fosse gi fidanzato con Sidonie Biemont. In seguito, iniziò una relazione con Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini.

Nel 2018, confessò il proprio interesse a Walter Nudo, nel corso dell’edizione del Grande Gratello VIP, durante la quale gli disse che era “una bella persona” con una “bella anima”.