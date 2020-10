Chi è Francesca Cannavò, la sorella di Adua Del Vesco – FOTO

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla sorella della celebre attrice e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Approfondiamo insieme la figura di Francesca Cannavò, la sorella di Adua Del Vesco apparsa a Live – Non è la D’Urso e al Grande Fratello Vip 5.

Chi è Francesca Cannavò

Nasce a Messina ed è nota per essere la sorella di Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Il pubblico di Mediaset ha avuto modo di conoscere Francesca nel corso del suo intervento nella puntata di Live – Non è la D’Urso.

La giovane ha deciso, infatti, di esporsi in difesa della sorella, nell’ambito della polemica scoppiata intorno a Massimiliano Morra.

In una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip 5, infatti, sono andati in onda alcuni filmati in cui la Del Vesco, in compagnia di Matilde Brandi e Dayane Mello, pare avesse costretto l’attore all’outing.

L’attrice ha poi ritrattato, ma è stata successivamente smascherata da Tommaso Zorzi, che l’ha nominata in confessionale, dichiarando che l’attrice avesse detto anche a lui del’orientamento di Morra.

Francesca Cannavò ha voluto prendere le parti della sorella, scrivendo una lettera in attacco a Tommaso Zorzi.

La sorpresa della sorella di Adua al GF Vip 5

Dopo l’intervento nella trasmissione della D’Urso, Francesca si è mostrata anche al GF Vip 5, per fare una sorpresa alla sorella Adua:

“Non piangere. Vedi? Sono venuta a trovarti, a darti tanta forza. Tu non sei mai sola, noi siamo sempre con te. C’è tanta gente che ti vuole bene ed è giusto che tu cominci a vivere la tua vita senza pensare al passato.”

Le due sorelle sono apparse molto unite, nonostante siano molto diverse sia caratterialmente che esteticamente.

Francesca è sempre vicina ad Adua e la sostiene nella vita privata e nei suoi progetti professionali come nella sua partecipazione al GF Vip.