Chi è Fey De Patrizi, la sorella di Elodie: età, fidanzata e curiosità – FOTO

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Fey De Patrizi, la sorella minore di Elodie. Dalla carriera alla vita privata.

Approfondiamo insieme la vita della giovane Fey, sorella dell’artista Elodie, alla quale è molto legata!

Chi è Fey Di Patrizi

Fey Di Patrizi è la sorella della celebre cantante italiana Elodie.

Figlia di Roberto Di Patrizi e di Claudia Marthe, è nata nel 1993 e ha quindi 27 anni.

Fey è molto unita alla sorella più nota e insieme hanno trascorso una vita piuttosto turbolenta nel quartiere Quartaccio, a Roma.

Fay è un’ex calciatrice e al momento lavora in un locale a Roma. In passato ha giocato nella Lazio! Ora vive da sola, in compagnia della sua gatta, chiamata Tequila.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata di Fey Di Patrizi.

Ciò che è noto è che la donna abbia una relazione sentimentale in corso con Marta Gaeta, che lavora come pasticcera in un ristorante fusion.

Dell’omosessualità di Fey, pare abbia parlato Elodie in un’intervista:

“Mia sorella è omosessuale, l’ho capito prima di lei. Quando me l’ha confidato piangeva. È stato un percorso lungo. Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi non ci diciamo tante cose, ci amiamo e basta.”

In base alle fonti, sembra che Elodie e la famiglia abbiano immediatamente accettato l’orientamento della ragazza. Sarebbe stata proprio Fey, invece, a farsi più problemi del dovuto.

“Tutti in famiglia lo avevamo capito, mio padre in questo è sempre stato aperto e ci ha parlato con naturalezza di sesso, senza fare riferimento al genere.”

Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, Fey vanta un seguito di quasi 8 mila follower. Nel suo profilo posta spesso scatti di vita quotidiana, che la ritraggono a casa, a lavoro o in compagnia della sua gatta.