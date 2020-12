Chi è Federico Piccinato, l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini: età e curiosità

Sonia Lorenzini è stata eliminata e ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello VIP 2020, ma non prima di confessare i suoi sentimenti nei confronti di Federico Piccinato.

L’ex corteggiatrice e tronista, infatti, ha rivelato ad Andrea Zelletta e a Dayane Mello di provare ancora qualcosa per l’ex fidanzato:

Le affermazioni di Sonia Lorenzini non hanno fatto altro che aumentare la curiosità del pubblico nei confronti di Federico Piccinato.

Per questo, scopriamo insieme tutti i segreti sul giovane, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Nasce a Villafranca di Verona nel 1987.

Appassionato di musica, diventa uno dei più famosi dj clubber del nord-est Italia. Amante anche del calcio,

diventa anche portiere della Roverbellese.

Lavora anche come modello e ragazzo immagine. Diventa noto al grande pubblico quando partecipa a Uomini e Donne nell’edizione 2016/2017.

Molto attivo sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito di 176mila followers.

Sonia Lorenzini ha incontrato Federico Piccinato durante l’esperienza a Uomini e Donne come tronista.

La donna aveva scelto Emanuele Mauti al suo posto, ma poi era tornata sui suoi passi, a telecamere spente.

Con Federico, Sonia ha vissuto una storia d’amore durata più di due anni. Quest’estate, però, è arrivata la notizia della rottura.

Sonia Lorenzini, nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip 2020, si è confessata sui suoi sentimenti nei confronti dell’ex fidanzato e ha raccontato la sua sofferenza:

“Io gli vorrò sempre bene, ma non permetterò più a nessuno di farmi quello che mi ha fatto lui. Quando stavamo insieme non mi amava, in due anni non mi ha mai detto ‘ti amo’.”