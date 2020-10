Chi è Federica Girardello, Nicoletta ne Il paradiso delle signore: curiosità

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi all’interprete di uno dei personaggi più amati de Il Paradiso delle signore, Nicoletta Cattaneo.

Dall’infanzia alla formazione, dagli esordi al successo, fino ad arrivare alla vita privata di Federica Girardello, interprete del personaggio di Nicoletta nella fiction Rai.

Chi è Federica Girardello

Nota per essere l’interprete del personaggio di Nicoletta Cattaneo nella soap opera di Rai “Il Paradiso delle Signore”, l’attrice classe ’93 nutre sin da piccola la passione per la recitazione.

Consegue il diploma classico, dopo di che frequenta l’Accademia di recitazione Lorenzo da Ponte.

Dopo la formazione, prende parte a vari progetti televisivi, del calibro di “Non uccidere 2”, “Questo nostro amore ’80” e “La verità di Anna”.

Il già citato ruolo che le farà guadagnare il successo, però, è senza dubbio quello di Nicoletta Cattaneo ne Il Paradiso delle Signore, una giovane molto forte, che ha affrontato varie problematiche per rimanere al fianco di Riccardo Guarnieri, che tuttavia spesso la delude.

Il personaggio in questione è uno dei ritorno più attesi della nuova stagione dell’amatissima e seguitissima fiction della Rai.

Vita privata e curiosità

La Girardello è sorella di Ludovico Girardello, attore che è stato selezionato da Gabriele Salvatores per il ruolo di protagonista nel film “Il ragazzo invisibile”.

Non si hanno molti dettagli relativi alla vita privata dell’attrice. Quello che è noto è che pratichi molto sport, come il calcio, la pallavolo, il nuoto e non ultima la danza.

Appassionata anche di musica, avrebbe imparato a suonare il pianoforte da autodidatta.

Molto attiva sui social, l’attrice posta spesso su Instagram scatti che la ritraggono sul set in tv e sul palcoscenico a teatro. Si mostra sporadicamente in compagnia del collega Mirko Bottega: secondo alcuni rumors, ci sarebbe una dolce liaison tra i due, ma questo gossip non è mai stato confermato dai diretti interessati.