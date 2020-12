Chi è Federica De Benedittis de Il Paradiso delle Signore: età, marito, figli

Dall’infanzia agli esordi al successo fino ad arrivare alla vita privata dell’interprete di Roberta ne Il Paradiso delle Signore.

Conosciamo tutti la bellissima e talentuosa Federica De Benedittis, interprete del personaggio di Roberta nella soap opera di successo Il Paradiso delle Signore.

Adesso, pare che l’attrice abbia deciso di prendersi una pausa dal progetto. Abbandonerà presto la soap e di conseguenza il personaggio di Roberta uscirà di scena.

Scopriamo tutti i segreti sulla splendida attrice!

Chi è Federica De Benedittis

Nasce a Roma nel 1990. Si diploma nel 2014 presso la prestigiosa Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico.

Successivamente recita a teatro e prende parte a degli spot pubblicitario.

Debutta al cinema nel 2015 con il film La bugia bianca, dopo di che approda in televisione. Recita ne Il commissario Montalbano e ne Il Paradiso delle Signore, dove interpreta il ruolo di Roberta Pellegrino.

Proprio quest’ultimo ruolo le fa raggiungere la notorietà, fino a quando a dicembre 2020 non arriva la notizia che l’attrice abbia deciso di abbandonare lo show.

Vita privata e curiosità

Nel corso delle riprese de Il Paradiso delle Signore, l’attrice Federica conosce il collega Giulio Maria Corso, interprete di Antonio Amato.

Tra i due è un vero e proprio colpo di fulmine, che li porta a convolare a nozze dopo qualche mese. Il matrimonio si è svolto a ottobre 2019.

La coppia non ha figli e non è noto se siano o meno in progetto.

La donna è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito pari a 50 mila followers.

I fan sostengono l’attrice in ogni suo progetto e la riempiono di likes quando posta foto che la ritraggono sul set, durante gli shooting fotografici o mentre compie gesti di vita quotidiana.