Chi è Evandro, cantante ad Amici 20: età, fidanzata e polemiche

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Evandro, il cantante di Amici 20 che ha sparato a zero su alcuni artisti italiani.

Conosciamo Evandro in quanto è uno dei nuovi allievi della classe di Amici di Maria De Filippi 2020.

Nel talent show si è presentato con un brano che ha stupito tutti e che ha convinto soprattutto Rudy Zerbi.

Poi, però, è scoppiata la polemica. Scopriamo di più su di lui.

Chi è Evandro

Il suo vero nome è Carlo Evandro Ciaccia. Nasce a Beirut nel 2001 e ha quindi 19 anni.

Si appassiona di musica sin da piccolo, in particolare al canto e al suono della chitarra.

Inizia a suonare questo strumento dall’età di 9 anni.

Entra nella classe di Amici di Maria De Filippi 2020 e conquista Rudy Zerbi.

Il discografico, in un primo momento, è voluto diventare a tutti i costi l’insegnante di Evandro. Successivamente, però, Zerbi ha cambiato idea.

Il motivo? A detta dell’insegnate di Amici 20, Evandro avrebbe mostrato poca umiltà quando ha sparato a zero su artisti come Carl Brave e Samuele Bersani.

Sia Arisa che Anna Pettinelli si sono così proposte di intraprendere un percorso con Evandro, che alla fine ha scelto la Pettinelli.

Durante il percorso ad Amici, Evandro presenta un suo inedito, dal titolo Guacamole, che colpisce il musicista e produttore musicale Federico Nardelli.

Quest’ultimo decide di credere nel potenziale del brano e di lavorarci assieme al cantante di Amici 20.

Vita privata e curiosità

Evandro ha altre passioni oltre la musica, come il disegno e i fumetti.

Il cantante ha fatto una dichiarazione curiosa, quando ha rivelato che il suo animale guida è il piccione, in quanto in grado di riconoscere i campi elettromagnetici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EVANDRO (@musicadievandro)

Il giovane è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito pari a quasi 30 mila followers.

Per quanto riguarda, invece, la vita sentimentale del ragazzo, non è noto se abbia una fidanzata o meno. Dai social non trapela alcuna informazione al riguardo.