Chi è Enula Bareggi, cantante di Amici di Maria De Filippi 2020

Chi è la giovane cantante Enula Bareggi, concorrente di Amici di Maria De Filippi 2020: vita, carriera e curiosità su di lei.

Una ragazza dal carattere forte e intraprendente, è entrata nell’accademia di Amici strappando la maglia da concorrente, metaforicamente, a Letizia Bertoldi: scopriamo qualcosa in più su di lei.

Enula Bareggi è nata ad Abbiategrasso, in Lombardia, nel 1988 ed è del segno zodiacale dei gemelli. Fin da piccola nutriva una sconfinata passione per la musica, in particolare amava cantare. Nel 2011 la piccola Enula aveva solo 13 anni e scelse di partecipare al programma Io Canto con Gerry Scotti.

Due anni dopo si è esibita al Teatro Fraschini a Pavia ad un rinomato evento: Insieme per un sogno.

Enula è diplomata in scienze sociali e al momento è iscritta all’università. Quest’anno è entrata a far parte della classe di artisti di Amici di Maria De Filippi 2020.

Alcune fonti rivelano che Enula sia la fidanzata segreta del cantante vincitore di Sanremo Giovani, Leo Gassman. La coppia è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Vero in un parco splendido immerso nella Capitale durante l’inverno 2020.

Partecipazione alle selezioni per AmaSanremo

Enula ha una voce soave e graffiante, si legge su 361magazine.it che il suo talento canoro era stato selezionato tra i possibili sessanta partecipanti al programma AmaSanremo 2020. Purtroppo non è riuscita ad arrivare alle fasi finali del programma. Aveva portato un brano intitolato Con(torta), un canzone ricca di espressione e di emozione ma questo non è bastato per regalargli l’accesso a Sanremo.

Dopo questo rifiuto ha deciso di fare il provino per Amici 2020 ed è riuscita ad entrare nella classe strappando il posto ad una cantante molto apprezzata, Letizia.

Amici di Maria De Filippi 2020

Rudy Zerby ha avuto l’occhio lungo nel notare le ottime capacità canore di Enula convincendo il giudice Arisa a farla scontrare con Letizia, altra promettente potenziale concorrente in quel momento. La sfida tra queste due potenziali cantanti è andata in onda il 12/12/2020 e ha visto Enula vincere contro Letizia conquistando il banco.

Il brano cantato da Enula era un suo inedito, Auricolari, e la giuria è rimasta senza parole: tutti sono rimasti colpiti dalla spiccata modernità ed energia che Enula ha dimostrato cantando. A parere unanime, si legge su Chiecosa, la scuola non avrebbe potuto fare a meno di lei e della sua particolare vocalità.