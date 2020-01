Chi è Enrico Remigio, il vincitore di Chi vuol essere Milionario?

Chi è Enrico Remigio, il primo vincitore del programma di Gerry Scotti Chi vuol essere milionario? Scopriamo tutto su questo nuovo campione!

Enrico Remigio è lui il nuovo campione del programma di Gerry Scotti che è diventato effettivamente milionario. Scopriamo tutte le curiosità su quest’uomo.

Chi è Enrico Remigio?

Un nome che resterà nella storia del programmadi Gerry Scotti, ripartito con la nuova stagione di Chi vuol essere milionario?, e che impazza tra le ricerche di Google e social.

Tutti vogliono sapere chi sia quest’uomo che ha affrontato 14 ore di volo per trovare la fortuna nella sua Italia. È un ingegnere di 30 anni originario di Pescara ma attualmente con sede a Sigapore.

Dopo aver conseguito una Laurea con il massimo della votazione, è volato dall’altra parte del mondo e ora lavora come manger presso una azienda motociclistica. Quasi per gioco e quasi come sfida ha tentato la sorte proprio da Singapore, convincendo gli autori del programma durante il provino che lui sarebbe stato quello giusto.

L’ingegnere vive a Singapore da qualche anno e non sente la mancanza solo della sua famiglia ma anche della sua fidanzata. Bisogna sapere che Enrico è fidanzato con una ragazza francese che però vive a due ore di volo da Singapore.

L’obiettivo primario della sua vincita era proprio per porter formare una famiglia insieme a lei e potersi finalmente ricongiungere vivendo insieme.

Quarto vincitore milionario della storia del programma

Il ragazzo italiano che vive a Singapore è ufficialmente il quarto vincitore nella storia del fortunato programma di Gerry Scotti. Non solo fortuna ma anche una grande conoscenza di ogni tipologia di argomento