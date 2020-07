Chi è Elifcan Ongurlar? Età, vita e curiosità su Cilem di Come Sorelle

Chi è Elifcan Ongurlar, vediamo insieme tutti i dettagli relativi a una delle attrici più apprezzate del momento, interprete di Cilem Aka in Come sorelle

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Elifcan Ongurlar, dall’infanzia agli esordi, fino ad arrivare al successo!

Chi è Elifcan Ongurlar

Nasce il 7 giugno del 1993 a Smirne, Turchia, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Sin da piccolina, Elifcan si è appassionata al mondo della recitazione e ha pensato di intraprendere la strada del mondo dello spettacolo.

Da adolescente, ha deciso di iscriversi al liceo, dopo di che di frequentare il Dipartimento di Recitazione della Beykent University. Il debutto davanti alle telecamere è avvenuto per l’attrice con il film “Where the Fire Falls – Ateşin Düştüğü Yer“.

Nonostante la giovane età, Elifcan ha già preso parte a varie produzioni turche degne di nota, quali Kızlarım İçin, Kiralık Aşk, Kara Ekmek, Kayıp Şehir, Ateşin Düştüğü Yer e Come Sorelle.

Proprio grazie alla partecipazione in quest’ultima fiction, la Ongurlar si è fatta conoscere in Italia, diventando un’attrice molto apprezzata anche a livello internazionale.

Nella soap opera turca introdotta in Italia da Mediaset, la Ongurlar interpreta Cilem Aka, una giovane donna, che, suo malgrado, finisce vittima di un gruppo di malviventi.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno molte informazioni relative alla giovane. Sia per la sua giovane età che per la sua grande discrezione, non è possibile risalire a news riguardanti, ad esempio, la vita sentimentale dell’attrice.

Il profilo Instagram di Elifcan vanta un seguito di 240 mila follower, un numero che è destinato a crescere esponenzialmente grazie alla notorietà acquisita grazie alla partecipazione alla soap opera di Canale 5.

Su Instagram, l’attrice turca condivide per lo più immagini relative alla sua quotidianità, in compagnia con amici, parenti e colleghi sul set.