Chi è Elettra Lamborghini? Carriera, fidanzato e vita privata della ricca ereditiera

Chi è Elettra Miura Lamborghini? La ricca ereditiera dai lunghi capelli e gli occhi verde smeraldo, non è solo apparenza ma, in più di una occasione, ha dimostrato anche di avere un cuore d’oro. Scopriamo tutto di lei, dalla sua carriera nel campo della musica, agli esordi e tutte le curiosità.

Chi è Elettra Lamborghini? La carriera

L’ereditiera è nata il 17 maggio 1994 (sotto il segno zodiacale del Toro). Inizialmente l’abbiamo conosciuta per merito delle sue partecipazioni a programmi fortemente trash, sia italiani che spagnoli. Da Super Shore, Gran Hermano Vip, Riccanza e Geordie Shore, successivamente si è messa alla prova pure con la conduzione di Ex on the beach su Mtv. Nel 2019 poi, il posto in prima fila come giudice di The Voice of Italy.

La sua carriera musicale è iniziata nel 2018 con il singolo “Pem Pem” che ha avuto in incredibile successo. Proprio avvicinandosi alla musica, per merito delle numerose interviste, Elettra Lamborghini in più di una occasione si è definita una brava ragazza, mettendo in evidenza risvolti inediti della sua vita.

Nel dicembre 2019, sempre su Mtv conduce Elettra – Twerking Queen, un programma tutto suo che mostra agli estimatori la preparazione del suo album.

Curiosità

Il secondo nome di Elettra Lamborghini è Miura, che riprende uno dei modelli più veloci e amati della Lamborghini, che costa oltre 1 milione di euro. Ha più di 30 cani e 5 cavalli. Adora scarpe e vestiti e colleziona calzature molto stravaganti. Ama il pugilato, crede in Dio e va in chiesa ogni volta che può. Ha molti tatuaggi sparsi per il corpo e 42 piercing.

Fidanzato e vita privata

Elettra Lamborghini ha dichiarato in più di una occasione di essere bisessuale. Non ha mai tradito e possiede un fortissimo istinto materno. Dal 2018 è fidanzata con dj Afrojack che sogna di sposare molto presto.

Cliccate qui per visionare il suo profilo Instagram.