Chi è Eki, vincitore di All Together Now: età, carriera, moglie, curiosità

Dall’infanzia al trasferimento, fino ad arrivare al successo con All Together Now. Scopriamo di più su di lui.

Si è fatto conoscere dai cittadini di Milano e dai turisti per i suoi brani intonati di fronte al Duomo della città.

Ha acquisito grande notorietà anche grazie alla tv, con la partecipazione al programma di Canale 5 All Together Now.

Eki è riuscito a trionfare e a portarsi a casa il titolo di vincitore della trasmissione condotta da Michelle Hunziker. Scopriamo insieme tutto su di lui.

Chi è Eki

Nato Kam Cahayadi in Indonesia, a Giacarta, 33 anni fa, si appassiona sin da piccolo alla musica e in particolare al canto.

Si trasferisce a Milano e si fa conoscere da cittadini e turisti cantando di fronte al Duomo della città.

Apre un canale Youtube, dove canta diverse cover, che riscuotono molto successo tra gli utenti.

Eki continua a inseguire il suo sogno di sfondare nel settore discografico, partecipando a All Together Now nel 2020.

Riesce a trionfare nella trasmissione di Canale 5, condotta da Michelle Hunziker e si lancia così nella discografia italiana.

Vita privata e curiosità

Eki è sposato con una donna italiana, Anna, che ha conosciuto in Indonesia e con la quale pare stia dal 2015.

Ha un rapporto bellissimo con la moglie, che lo ha sempre sostenuto in ogni suo progetto.

Eki sa destreggiarsi bene anche nella danza, come è riuscito a dimostrare anche nel corso delle sue apprezzate esibizioni nella trasmissione che lo ha reso conosciuto.

Assieme ad Anna, Eki condivide un gatto nero, che è amatissimo dai suoi genitori. Pare, invece, che la coppia non abbia ancora dei figli.

Eki è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove è seguito da circa 20 mila followers.