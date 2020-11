Chi è Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la notizia: età, moglie, figli

Scopriamo insieme tutti i segreti di Edoardo Stoppa, uno degli inviati del tg satirico più amati e seguiti sui social networks.

Approfondiamo insieme il profilo di Edoardo Stoppa!

Chi è Edoardo Stoppa

Nasce a Milano, il 20 novembre del 1969.

Si laurea in psicologia presso l’Università di Padova, dopo di che studia recitazione con Lino Damiani.

Esordisce in tv lavorando per Match Music, LA7 e Sky, dopo di che sbarca a Mediaset. Lavora anche in radio e al cinema.

Edoardo Stoppa diventa noto al grande pubblico come inviato di Striscia la notizia, trasmissione per la quale lavora dal 2008: nel tg satirico crea servizi relativi alla protezione del mondo animale.

Nel 2011 pubblica un libro, dal titolo “Per fortuna che ci sei”, edito da Mondadori.

Vita privata e curiosità

Edoardo Stoppa è impegnato sentimentalmente da molti anni con la showgirl brasiliana Juliana Moreira. La coppia è convolata a nozze nel 2017, dopo molti anni di fidanzamento.

I due hanno due figli: Lua Sophie, che è nata il 25 luglio del 2011, e Sol Gabriel, nato invece il 29 agosto del 2016.

Stoppa è appassionato di sport, in particolare di paracadutismo, snowboard e arti marziali. Ha anche un brevetto che lo abilita a pilotare gli aerei per il lancio dei paracadutisti!

Ama molto viaggiare e ha visitato più di 90 Paesi!

Non tutti lo sanno, ma Edoardo è riuscito a ottenere una medaglia d’argento al merito della sanità pubblica.

Molto attivo sui social, in particolare su Instagram, l’uomo vanta un seguito pari a 364mila followers! Posta spesso scatti che lo ritraggono in compagnia della moglie, dei figli o mentre pratica i suoi sport preferiti.