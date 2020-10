Chi è Edoardo Donnamaria: età, curiosità e fidanzata dell’assistente di Forum

Scopriamo insieme chi è il giovane assistente di Forum, laureato in Giurisprudenza e noto sui social dove vanta un ampio seguito.

Vediamo tutto ciò che sappiamo su Edoardo Donnamaria!

Chi è Edoardo Donnamaria

26 anni, Edoardo è noto per essere assistente di Forum, assieme ai colleghi Camilla Ghini, Sofia Odescalchi e Paolo Ciavarro.

Compare a Canale 5 dal 2017 e attira immediatamente l’attenzione del pubblico per via delle sue capacità.

Cresce a Roma, dove cura un blog nel quale parla anche della sua città. Per quanto riguarda la sua formazione, invece, si laurea in Giurisprudenza nel 2018.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata di Edoardo, per via della sua riservatezza.

Dallo scorso giugno, si vocifera che Edoardo possa avere un flirt in corso con Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia, attuale fidanzata di Paolo Ciavarro, che è, per l’appunto, collega di Donnamaria a Forum.

Nel periodo estivo, sul profilo ufficiale su Instagram di Edoardo comparivano numerose storia in compagnia di Ciavarro. Nel frattempo, anche Micol postava materiale che la immortalava insieme al cognato.

Ciò dimostra che Edoardo e Micol fossero inevitabilmente in contatto, magari proprio grazie al loro rapporto stretto con Paolo.

La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal profilo Instagram della ragazza, quando ha pubblicato varie storie con protagonista proprio Edoardo. Anche Edoardo ha fatto lo stesso.

La sorella di Clizia, in una di queste, ha scritto

“Fa sfigurare i tramonti”

dopo di che ha invitato Edoardo a togliersi lentamente la camicia. I due per il momento non hanno confermato il flirt, ma chissà se verranno ancora una volta avvistati!