Chi è Drusilla Gucci nel cast de L’Isola dei famosi: età, fidanzato e curiosità

Ecco tutto quello che sappiamo su una delle concorrenti più attese di quest’edizione del reality show condotto da Ilary Blasi.

Drusilla Gucci è l’ereditiera che sbarcherà sull’isola d’Honduras più spiata, dietro la cui macchina organizzativa vi sono Banijay Italia, Mediaset e Ilary Blasi.

Conosciamo meglio la donna, che siamo sicuri ne farà vedere delle belle al grande pubblico, nei panni di naufraga vip.

Chi è Drusilla Gucci

Nasce a Firenze nel 1994 e ha quindi 27 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drusilla Gucci (@_drusillagucci)

La giovane è la figlia di Umberto e Stefania Gucci ed è perciò la pronipote del fondatore di casa Gucci, lo stilista Guccio Gucci.

La ragazza nutre una profonda passione per la lettura e per la scrittura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drusilla Gucci (@_drusillagucci)

Ama molto anche gli animali e in particolare l’equitazione, che pratica da quando aveva 6 anni.

Nel 2021 viene annunciata come concorrente de L’Isola dei famosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drusilla Gucci (@_drusillagucci)



La giovane è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di quasi 9 mila followers.

Non è noto se la ragazza sia fidanzata oppure single, vista la sua riservatezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drusilla Gucci (@_drusillagucci)

La sua avventura a L’Isola dei famosi

Drusilla Gucci è nel cast della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi.

L’ereditiera è imparentata con personalità di spicco, ma non è molto nota nel mondo dello spettacolo.

Anche per questo, tutti non vedono l’ora di scoprire quale sia la sua personalità e in che modo possa contribuire sull’isola più spiata.

La donna ha ammesso di volersi mettere alla prova in un gioco per lei nuovo e ha confessato che, in caso di vittoria, donerà i guadagni in beneficenza, all’associazione 42Zampe.