Chi è Donatella Milani: relazioni, malattia e curiosità della cantante

…e ancora ricordi…le "cartoline"! Posso solo dire che firmare autografi, era una grande, immensa soddisfazione, ti faceva sentire davvero importante! Buona serata a tutti. kiss💋 P.S. qualcuno ha una mia cartolina o un disco autografato da me? Chi lo pubblica, invio un video con saluto, senza far pagare😉😃