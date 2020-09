Chi è Dayane Mello: figlia, flirt e curiosità della concorrente del GF VIP

La modella brasiliana Dayane Mello si sta facendo notare al Grande Fratello VIP ed ecco che scopriamo qualcosa di più su di lei

Il debutto di Dayane Mello al GF VIP è stato un grande successo, approfondiamo ora gli esordi, la carriera e la vita privata della modella!

Chi è Dayane Mello

Nasce Joinville, il 27 febbraio del 1989, sotto il segno zodiacale dei Pesci. All’età di 16 anni viene notata da una talent scout e inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo.

Vince un concorso di bellezza, dopo di che lavora come modella a livello internazionale e diventa protagonista di campagne pubblicitarie di numerosi brand come L’Oréal e Breil.

Lavora anche per Yamamay, Intimissimi, Pollini, e partecipa ad alcuni videoclip musicali pubblicati dai rapper will.i.am ed Emis Killa.

Nel 2014 debutta nella televisione italiana come concorrente della decima edizione di Ballando con le stelle, dopo di che partecipa alla prima edizione del reality show di Rai 2 Monte Bianco – Sfida verticale.

Partecipa anche alla dodicesima edizione del reality show di Canale 5 L’isola dei famosi e all’ottava edizione di Pechino Express.

Attualmente, è tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip!

Vita privata e curiosità

Dayane Mello è stata legata sentimentalmente al modello italiano Stefano Sala, da cui, nell’aprile 2014, ha avuto una figlia di nome Sofia.

Sofia è la gioia della sua vita e in passato è stata al centro di una polemica scatenata dalle parole del padre, che ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello VIP.

L’uomo aveva dichiarato di aver lottato per ottenere l’affido della piccola. Dayane, però, ha voluto replicare con decisione, attraverso Instagram, a tali affermazioni:

“Non è vero, tutte le decisioni importanti su Sofia le prendiamo insieme.”

In passato, la Mello è stata legata sentimentalmente anche al calciatore Mario Balotelli, confessione che ha fatto al fratello Enock durante il Grande Fratello VIP.

E proprio nel contesto del reality show di Canale 5, Dayane ha saputo farsi notare per il suo look da vera star! In realtà, la Mello è una ragazza acqua e sapone, che non ha il timore di mostrarsi senza trucco su Instagram.