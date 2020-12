Chi è Davide Shorty di AmaSanremo: età, fidanzata, X Factor e curiosità – FOTO

Dall’infanzia al successo, fino ad arrivare alla partecipazione ad AmaSanremo. Scopriamo tutto sul cantante Davide Shorty.

Palermitano, classe ’89, è tra i finalisti di AmaSanremo, il programma che consente ai vincitori l’accesso diretto alla sezione Nuove Proposte di Sanremo 2021.

Il giovane è riuscito a farsi notare all’interno del programma di Rai e ora concorre per la vittoria.

Non tutti lo ricorderanno, ma il cantante si era classificato al terzo posto ad X Factor nel 2015, seguito da Elio di Elio e le storie tese.

Chi è Davide Sciortino

Davide Sciortino, il cui nome d’arte è Davide Shorty, nasce a Palermo, il 27 giugno del 1989, sotto il segno zodiacale del Cancro.

In età adulta si trasferisce a Londra e vive qualche esperienza all’estero. Nel 2015 fa i provini per X Factor Italia e viene preso. Riscuote grande successo nel gruppo di Elio di Elio e le storie tese.

Si classifica al terzo posto, dietro Gio Sada e Urban Strangers. Dopo poco esce il suo primo album nel 2016, dopo di che ne pubblica altri due, nel 2018 e nel 2020.

Nel 2020 partecipa alla trasmissione di Rai, AmaSanremo, con il brano Regina, che ottiene grande successo.

Arriva tra i 10 finalisti e il 17 dicembre 2020 si gioca il passaggio diretto al Festival di Sanremo 2021, nella sezione delle Nuove Proposte.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni riguardo la vita privata di Davide Shorty. Non è noto se abbia o meno una fidanzata e ciò non emerge neppure dai suoi profili social.

Nel 2013 ha avuto una relazione con Alba Plano, un’artista che era riuscita a superare le selezioni di X Factor, arrivando fino ai Bootcamp, proprio insieme a Davide.

Lì, però, il suo percorso si è interrotto, dopo di che pare si siano lasciati.

Davide è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito pari a 56mila followers.