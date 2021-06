Conosciamo meglio l’ex corteggiatore e fidanzato di Jessica Antonini: vita privata, carriera e Uomini e Donne.

Recentemente dopo la loro rottura è scoppiata una gigante bufera: scopriamo cosa è successo.

Davide Lorusso : vita privata e il rapporto con Jessica Antonini

Il giovane è nato nel 1993 a Cantù, in provincia di Como dove tutt’oggi abita insieme alla sua famiglia.

Prima di farsi conoscere all’interno del programma di Canale 5, Uomini e Donne, per corteggiare Jessica Antonini, era single da quattro anni.

La sua ultima love story risale al 2016, per questo ha deciso di trovare l’anima gemella nella trasmissione di Maria De Filippi.

In passato ha anche partecipato a Temptation Island, come tentatore.

Fin da subito è stato chiaro, il giovane sa bene quello che vuole.

Davide cerca una persona che non sia superficiale, lui non si limita alla bellezza esteriore.

Ha sempre voluto una ragazza che sia bella dentro, proprio per questo decise di andare a corteggiare la bella Jessica Antonini.

Tra i due c’è stato subito un bellissimo feeling, infatti loro l’hanno definito un “mezzo colpo di fulmine.”

Lui è un bellissimo ragazzo, addirittura Tina Cipollari lo soprannominò il “Can Yaman italiano”.

Anche se è di poche parole, ha dimostrato con i fatti il reale interesse che aveva per la tronista, per questo lei l’ha scelto improvvisamente dopo pochissime puntate.

Purtroppo la loro love story è arrivata al capolinea, lo ha annunciato Jessica, spendendo delle parole non tanto gradevoli per Davide:

“Pensavo di avere al mio fianco una persona che rispettasse me e mio figlio, ma così non è stato. Sono stata lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni.”

Inoltre la ragazza ha anche affermato che c’erano dei problemi di intimità per questo sospetta che Davide sia omosessuale:

“Può darsi che abbia altri gusti. Non c’è niente di male. Secondo me ce li ha e non lo sa.”

Il ragazzo non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione riguardo queste affermazioni.

Davide Lorusso: lavoro e carriera

Per chi non lo sapesse, Davide è un bartender professionista in un locale famoso di Milano.

Grazie al suo talento si è fatto subito notare in alcune gare di barman freestyle dove è riuscito a crearsi una sua strada.

Nonostante sia molto abile in questo settore, lui ha tanti altri sogni, come aprire una propria agenzia di catering.

Ora è anche molto popolare, grazie alla sua partecipazione nel programma di Maria De Filippi e alla travagliata storia d’amore con Jessica Antonini.

E’ stato scelto come tentatore a Temptation Island per via della sua bellezza e del suo carattere particolare.

Davide è super riservato e timido, per questo scarseggiano le informazioni su di lui.

Però sul suo profilo Instagram possiamo notare che è molto affettuoso e legatissimo alla sua famiglia.

