Chi è Damiano David dei Maneskin: età, fidanzata e curiosità

Ecco tutto quello che sappiamo sul giovanissimo frontman della band che ha vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Conosciamo tutti Damiano David, il giovane che negli ultimi giorni ha acquisito una notorietà incredibile con la vittoria a Sanremo 2021.

Scopriamo tutto sull’amatissimo frontman dei Maneskin!

Chi è Damiano David

Damiano David è il nome del leader dei Maneskin, la band che ha vinto il Festival di Sanremo 2021.

Nasce a Roma, l’8 gennaio dl 1999 e ha quindi 22 anni. Assieme a Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio fonda la band Maneskin.

Il gruppo partecipa alla decima edizione di X-Factor, nel team di Manuel Agnelli, dove si piazzerà al secondo posto nella classifica finale.

Damiano è un leader incredibile per la band, in grado di farsi notare sia per la sua voce s

Damiano David è il leader indiscusso della band, ma anche un personaggio che si fa sia notare per la sua voce graffiante che per l’estetica che non passa inosservata.

Il giovane ha numerosi tatuaggi e spesso compare sul palco con abiti scenici incredibili.

La vita privata del frontman

Damiano David è stato bocciato più volte al liceo classico, che ha deciso di abbandonare per inseguire il sogno della musica.

Inoltre è appassionato di moda e ciò si evince anche dal suo stile davvero unico.

In molti si chiedono se Damiano David sia fidanzato. In passato, ha vissuto una love story con Lucrezia Petracca, che si è conclusa nel 2017.

Successivamente, in molti hanno iniziato a ipotizzare fosse fidanzato con Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin.

In una recente intervista rilasciata a Le Iene, alla domanda posta a Victoria, relativa alla relazione con Damiano, la giovane ha risposto con “Chissà…”

La trama si infittisce e i fan ora vogliono capire effettivamente se c’è speranza per la coppia di stare insieme.