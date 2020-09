Chi è Dalila Mucedero: curiosità sulla fidanzata di Massimiliano Morra

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla vita di Dalila Mucedero, la fidanzata dell’attuale concorrente del Gf Vip, Massimiliano Morra.

Approfondiamo insieme il profilo di Dalila Mucedero, attualmente al centro di aspre polemiche perché accusata di essere un’attrice che finge di stare con Massimiliano Morra!

Chi è Dalila Mucedero

Dalila Mucedero è la fidanzata di Massimiliano Morra: l’attore è un attuale concorrente del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Originaria di Napoli, nel capoluogo partenopeo studia fashion e design e non si hanno molte informazioni sul resto della sua vita.

La donna avrebbe 23 anni e un rapporto molto sereno con Mora, anche se i due pare stiano insieme soltanto da poco tempo.

Vita privata e curiosità

Dalila Mucedero è comparsa nell’ultimo appuntamento del Grande Fratello. La fidanzata di Massimiliano Morra ha litigato con Adua Del Vesco in diretta.

Il motivo? A causa di alcune dichiarazioni dell’attrice nei confronti di Massimiliano. Alla fidanzata del gieffino non è piaciuto il modo in cui Adua avrebbe dipinto il suo ragazzo e per questo l’ha attaccata sui social.

La Del Vesco ha risposto accusando Dalila di essere fuori luogo e pretendendo delle scuse, che però non sono arrivate.

Nel frattempo, la Mucedero è stata attaccata anche da Lory Del Santo, che, a Mattino 5, ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti.

“Mi hanno riferito che Dalila Mucedero sarebbe un’attrice e d’accordo con Massimiliano Morra per presentarsi come la sua fidanzata. Alcuni miei amici molto stretti hanno parlato tante volte con Morra e lui non ha mai menzionato una fidanzata.”

La risposta della Mucedero non si è fatta attendere ed è arrivata tramite un post su Instagram:

Sembra essere davvero guerra aperta! Chissà come si evolverà la situazione…