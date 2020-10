Chi è Cmqmartina: età, fidanzato, curiosità della concorrente di X Factor

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a una delle concorrenti più apprezzate di X Factor, Cmqmartina, la giovane 21enne che ha stregato tutti.

Approfondiamo il profilo della giovane artista!

Chi è Cmqmartina

Cmqmartina è il nome d’arte di Martina Sironi. La scelta del nome deriva da un suo vecchio nickname, che utilizzava sui social quando era adolescente.

“Cmq” è, naturalmente, l’abbreviazione di “Comunque”. All’apparenza banale, in realtà nasconde un significato più profondo. Come raccontato dalla ragazza, infatti, si tratterebbe di una parola che reputa molto inclusiva.

La 21enne nelle scorse settimane è riuscita a conquistare i giudici di X Factor 2020 nel corso delle audizioni.

La ragazza si è presentata con un brano dedicato alla madre, che pare non la stia sostenendo abbastanza nel suo percorso.

Come rivelato dalla stessa Martina:

“Vorrebbe una figlia che studia all’università.”

Nello step successivo, ha presentato una cover rivisitata di un brano del celebre Domenico Modugno. Il pezzo ha fatto storcere il naso a Manuel Agnelli, mentre ha convinto Hell Raton.

Originaria di Monza, la giovane è sempre stata appassionata di musica. Così ha iniziato a studiare canto a partire dai 10 anni d’età e a suonare strumenti come la chitarra.

Tra i suoi sogni, quello di sfondare nel mondo della discografia con un contributo fornito alla musica elettronica.

Visualizza questo post su Instagram marta sopra il booster 🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞 arrostita ma okay Un post condiviso da cmqmartina (@cmqmartina) in data: 3 Set 2020 alle ore 3:41 PDT

Vita privata e curiosità

Per il resto, non si hanno molte informazioni relative alla sua vita privata, essendo da poco conosciuta in televisione.

Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito di 50mila followers attivi, che sono interessati a scoprire di più sulla sua quotidianità.

La giovane posta spesso scatti che la ritraggono nel privato, in compagnia di amici e mentre registra i suoi brani.

Non è noto se la ragazza abbia una relazione sentimentale in corso e ciò non emerge in alcun modo neppure dai suoi social.