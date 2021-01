Christiane Filangieri, ecco qualche curiosità sulla modella diventata attrice

Scopriamo insieme qualche curiosità su Christiane Filangieri, la modella che ha deciso di dedicarsi al mondo della recitazione.

Ha un diploma di liceo linguistico, ha lavorato come modella ed è arrivata terza a Miss Italia. Parliamo di Christiane Filangieri, volto di diverse fiction per il piccolo schermo, che ha conquistato il pubblico italiano.

Bella, dal sorriso smagliante e dalla creatività spiccata, è passata dal mondo delle passerelle e della bellezza a quello della recitazione.

Scopriamo insieme qualche dettaglio della sua carriera professionale, dando uno sguardo anche alla sua vita privata.

Chi è Christiane Filangieri?

Christiane Filangieri nasce a Wurzburg, in Germania, il 21 agosto 1978, sotto il segno zodiacale del Leone. La donna, che nella vita è modella ed attrice, proviene da una famiglia di origini nobili.

La mamma, Elisabeth Felkel, è una pittrice, nata a Praga, mentre. Il papà Antonio è un esploratore e filantropo. Lei, i genitori e la sorella Yvonne Carolina hanno passato l’infanzia in Brasile.

Consegue il diploma linguistico e inizia a lavorare come accompagnatrice turistica, per poi voltare completamente pagina, iniziando a lavorare nel mondo della moda, quando partecipa a Miss Italia nel 1997.

In quell’edizione del concorso di bellezza, la giovane arriva al terzo posto. Nel 1999 inizia a recitare nel film Non lo sappiamo ancora e la vediamo, inoltre, nello spot tv della Tim.

Si aprono le porte del piccolo schermo per l’ex modella che si ritrova, poi nei cast di diverse serie tv e ficition, come Eravamo solo Mille, I Liceali e I Cesaroni.

Christiane Filangieri: la vita privata

Christiane Filangieri è convolata a nozze con Luca Parnasi, costruttore del gruppo immobiliare Parsitalia nel 2010. Dalla loro unione, è nato un figlio che hanno chiamato Alessandro.

La sua vita privata inizia a complicarsi quando il marito viene arrestato. L’uomo viene accusato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive.

Da quel momento, l’attrice e modella vive un momento molto critico della sua vita, tanto da decidere di non uscire di casa. Ecco le parole della madre:

“Mia figlia è distrutta. Si è chiusa in casa a pregare. In famiglia siamo tutti a pezzi, disperati, ma anche convinti che questa sia solo una prova e che le cose si risolveranno“.

Per quanto riguarda i suoi amori passati, non si sa molto, in quanto l’attrice è molto riservata e non è presente nemmeno sui social.